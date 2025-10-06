https://ria.ru/20251006/gosprogramma-2046695991.html
Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье
Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2025
Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье
В Московской области продолжает реализовываться государственная программа, направленная на поддержку многодетных семей. За девять месяцев текущего года еще 1154 РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T18:29:00+03:00
2025-10-06T18:29:00+03:00
2025-10-06T18:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046692885_0:45:3000:1733_1920x0_80_0_0_b13a1ca0a29f677c013bf180c426345a.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046692885_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_07dcd653df149cc8245900c045404198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
В Московской области продолжает реализовываться государственная программа, направленная на поддержку многодетных семей. За девять месяцев текущего года еще 1154 семьи получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на минимущества региона.
Наиболее активными участниками программы стали жители городов Жуковский, Домодедово и Электросталь, подавшие наибольшее количество заявок. Программа действует уже 14 лет, и за это время ею воспользовались почти 39 тысяч семей, улучшивших свои жилищные условия.
"Продолжается работа и по формированию земельных участков, которая включает целый комплекс мероприятий, направленных на подготовку территории к передаче гражданам. В настоящее время уже сформированы 3474 участка и еще 2233 на стадии подготовки", – рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
С прошлого года семьям, нуждающимся в поддержке, предоставляется альтернатива – одноразовая выплата в размере 400 тысяч рублей. Получить выплату можно, подав заявление через региональный портал государственных услуг.