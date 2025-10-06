Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Московской области продолжает реализовываться государственная программа, направленная на поддержку многодетных семей. За девять месяцев текущего года еще 1154 семьи получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщил В Московской области продолжает реализовываться государственная программа, направленная на поддержку многодетных семей. За девять месяцев текущего года еще 1154 семьи получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минимущества региона.

Наиболее активными участниками программы стали жители городов Жуковский, Домодедово и Электросталь, подавшие наибольшее количество заявок. Программа действует уже 14 лет, и за это время ею воспользовались почти 39 тысяч семей, улучшивших свои жилищные условия.

"Продолжается работа и по формированию земельных участков, которая включает целый комплекс мероприятий, направленных на подготовку территории к передаче гражданам. В настоящее время уже сформированы 3474 участка и еще 2233 на стадии подготовки", – рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.