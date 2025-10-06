Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:29 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/gosprogramma-2046695991.html
Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье
Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2025
Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье
В Московской области продолжает реализовываться государственная программа, направленная на поддержку многодетных семей. За девять месяцев текущего года еще 1154 РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T18:29:00+03:00
2025-10-06T18:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046692885_0:45:3000:1733_1920x0_80_0_0_b13a1ca0a29f677c013bf180c426345a.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046692885_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_07dcd653df149cc8245900c045404198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более тысячи многодетных семей получили бесплатные участки в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина работает на своем участке
Мужчина работает на своем участке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Московской области продолжает реализовываться государственная программа, направленная на поддержку многодетных семей. За девять месяцев текущего года еще 1154 семьи получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минимущества региона.
Наиболее активными участниками программы стали жители городов Жуковский, Домодедово и Электросталь, подавшие наибольшее количество заявок. Программа действует уже 14 лет, и за это время ею воспользовались почти 39 тысяч семей, улучшивших свои жилищные условия.
"Продолжается работа и по формированию земельных участков, которая включает целый комплекс мероприятий, направленных на подготовку территории к передаче гражданам. В настоящее время уже сформированы 3474 участка и еще 2233 на стадии подготовки", – рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
С прошлого года семьям, нуждающимся в поддержке, предоставляется альтернатива – одноразовая выплата в размере 400 тысяч рублей. Получить выплату можно, подав заявление через региональный портал государственных услуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала