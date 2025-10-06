МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Прибалтика, заходясь в бессильной злобе, готова обвинять Россию даже в плохой погоде и никогда не пойдет на конструктивный разговор, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее в интервью венгерскому изданию Partizán экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
"Похоже, некоторые европейские политики начинают постепенно приходить в себя после того антироссийского угара, в котором они пребывали все последние годы. В принципе, фрау Меркель не рассказала ничего принципиально нового – о том, что Прибалтика, заходясь в бессильной злобе, готова обвинять Россию даже в плохой погоде и никогда не пойдет на конструктивный разговор, мы знаем уже давно", - сказал Хамитов.
Он отметил, что также известно о том, что европейские страны готовы до бесконечности "вырабатывать общую позицию", лишь бы только не делать конкретных шагов к сотрудничеству. Но примечателен, по словам депутата Госдумы, сам факт, что об этом говорит человек, занимавший столь высокий пост.
Хамитов считает, что не только у бывших лидеров стран, но и у многих западных жителей все больше будут открываться глаза на то, что на самом деле произошло между Россией и Украиной, и все больше публичных людей на Западе будут, преодолевая свой страх, открыто заявлять о том, что Россия до последнего пыталась найти дипломатические пути разрешения конфликта.
"А там, глядишь, дело дойдет и до привлечения к ответственности истинных его виновников. Здравый смысл непременно победит. Вот только сумеют ли европейские страны, которые поддались конъюнктуре вместо дипломатической работы, восстановить свой былой авторитет", - добавил политик. -0-
