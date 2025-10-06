Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о бессильной злобе Прибалтики по отношению к России
13:30 06.10.2025
В Госдуме заявили о бессильной злобе Прибалтики по отношению к России
В Госдуме заявили о бессильной злобе Прибалтики по отношению к России
В Госдуме заявили о бессильной злобе Прибалтики по отношению к России
Прибалтика, заходясь в бессильной злобе, готова обвинять Россию даже в плохой погоде и никогда не пойдет на конструктивный разговор, заявил РИА Новости депутат...
2025-10-06T13:30:00+03:00
2025-10-06T13:30:00+03:00
в мире
россия
прибалтика
украина
амир хамитов
ангела меркель
госдума рф
россия
прибалтика
украина
в мире, россия, прибалтика, украина, амир хамитов, ангела меркель, госдума рф
В мире, Россия, Прибалтика, Украина, Амир Хамитов, Ангела Меркель, Госдума РФ
В Госдуме заявили о бессильной злобе Прибалтики по отношению к России

Депутат Хамитов заявил, что Прибалтика готова обвинять РФ даже в плохой погоде

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Прибалтика, заходясь в бессильной злобе, готова обвинять Россию даже в плохой погоде и никогда не пойдет на конструктивный разговор, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее в интервью венгерскому изданию Partizán экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Вчера, 06:56
"Похоже, некоторые европейские политики начинают постепенно приходить в себя после того антироссийского угара, в котором они пребывали все последние годы. В принципе, фрау Меркель не рассказала ничего принципиально нового – о том, что Прибалтика, заходясь в бессильной злобе, готова обвинять Россию даже в плохой погоде и никогда не пойдет на конструктивный разговор, мы знаем уже давно", - сказал Хамитов.
Он отметил, что также известно о том, что европейские страны готовы до бесконечности "вырабатывать общую позицию", лишь бы только не делать конкретных шагов к сотрудничеству. Но примечателен, по словам депутата Госдумы, сам факт, что об этом говорит человек, занимавший столь высокий пост.
Хамитов считает, что не только у бывших лидеров стран, но и у многих западных жителей все больше будут открываться глаза на то, что на самом деле произошло между Россией и Украиной, и все больше публичных людей на Западе будут, преодолевая свой страх, открыто заявлять о том, что Россия до последнего пыталась найти дипломатические пути разрешения конфликта.
"А там, глядишь, дело дойдет и до привлечения к ответственности истинных его виновников. Здравый смысл непременно победит. Вот только сумеют ли европейские страны, которые поддались конъюнктуре вместо дипломатической работы, восстановить свой былой авторитет", - добавил политик. -0-
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой
3 октября, 23:13
 
В миреРоссияПрибалтикаУкраинаАмир ХамитовАнгела МеркельГосдума РФ
 
 
