МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Прибалтика, заходясь в бессильной злобе, готова обвинять Россию даже в плохой погоде и никогда не пойдет на конструктивный разговор, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

Хамитов считает, что не только у бывших лидеров стран, но и у многих западных жителей все больше будут открываться глаза на то, что на самом деле произошло между Россией и Украиной, и все больше публичных людей на Западе будут, преодолевая свой страх, открыто заявлять о том, что Россия до последнего пыталась найти дипломатические пути разрешения конфликта.