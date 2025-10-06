В Госдуме заявили о нарушениях в ходе суда по делу АНО "Евразия" в Молдавии

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Начинающийся суд о запрете автономной некоммерческой организации "Евразия" в Молдавии идет с нарушениями - в частности, молдавские власти не прислали перевод документов на русский язык, как того требуют процессуальные нормы, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

По словам депутата, запрет "Евразии" — это признание того, насколько эффективно работает команда АНО "Евразия", и насколько опасной работу организации считают спецслужбы "коллективного запада" за продвижение идеи дружбы, открытости и евразийского диалога. "Вопросы есть к самой спецслужбе Молдовы — СИБ: не считает ли себя СИБ экстремистской организацией за отправку диверсантов на территорию России, позволения украинским спецслужбам использовать граждан Молдовы в террористической деятельности против России, и давление на своих граждан за участие в деятельности гуманитарных организаций и продвижение народной дипломатии", - подытожила Аршинова.