В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению...
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что сегодня на российских маркетплейсах продаются сладкие кондитерские изделия с начинками, содержащие ликер, коньяк и иной алкоголь. При этом карточка шоколадных конфет с ликером на сайтах разных маркетплейсов в разделе "все характеристики" может иметь как упоминание о содержании алкоголя в товаре и пометку "18+", так и лишь указание вида начинки - без каких-либо пометок об ограничении по возрасту.
"Прошу вас разъяснить позицию ведомства по данному вопросу и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье несовершеннолетних граждан РФ", - сказано в обращении.
По мнению парламентария, подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Леонов, столь легкая доступность алкогольных конфет способна стимулировать молодежь и подростков злоупотреблять алкоголем уже во взрослом возрасте.
"Зачем нормализовать потребление алкоголя с юного возраста? Поэтому обратился в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой с просьбой разъяснить позицию ведомства по данному вопросу. На мой взгляд, продажа алкогольных конфет должна быть ограничена для несовершеннолетних, а карточки товара должны иметь обязательное указание "18+", причем на видном месте, а не скрыто в характеристиках", - заключил он.