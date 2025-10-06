Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/gosduma-2046555259.html
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем - РИА Новости, 06.10.2025
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T01:50:00+03:00
2025-10-06T01:50:00+03:00
общество
сергей леонов
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20250929/rossiya-2045160165.html
https://ria.ru/20250425/mishustin-2013352927.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей леонов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем

Леонов призвал усилить контроль за продажей конфет с алкоголем на маркетплейсах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что сегодня на российских маркетплейсах продаются сладкие кондитерские изделия с начинками, содержащие ликер, коньяк и иной алкоголь. При этом карточка шоколадных конфет с ликером на сайтах разных маркетплейсов в разделе "все характеристики" может иметь как упоминание о содержании алкоголя в товаре и пометку "18+", так и лишь указание вида начинки - без каких-либо пометок об ограничении по возрасту.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Миронов предложил создать единый федеральный ресурс для заказа лекарств
29 сентября, 15:51
"Прошу вас разъяснить позицию ведомства по данному вопросу и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье несовершеннолетних граждан РФ", - сказано в обращении.
По мнению парламентария, подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Леонов, столь легкая доступность алкогольных конфет способна стимулировать молодежь и подростков злоупотреблять алкоголем уже во взрослом возрасте.
"Зачем нормализовать потребление алкоголя с юного возраста? Поэтому обратился в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой с просьбой разъяснить позицию ведомства по данному вопросу. На мой взгляд, продажа алкогольных конфет должна быть ограничена для несовершеннолетних, а карточки товара должны иметь обязательное указание "18+", причем на видном месте, а не скрыто в характеристиках", - заключил он.
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Мишустин рассказал о сложностях в регулировании цен из-за маркетплейсов
25 апреля, 11:02
 
ОбществоСергей ЛеоновГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала