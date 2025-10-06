Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.