https://ria.ru/20251006/glavred-2046668573.html
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко** - РИА Новости, 06.10.2025
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) по обвинению в уклонении от... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:20:00+03:00
2025-10-06T16:20:00+03:00
2025-10-06T16:22:00+03:00
россия
москва
тихон дзядко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_0:87:1833:1118_1920x0_80_0_0_d00e10f8d1075414530a70503607dad4.jpg
https://ria.ru/20251003/inoagent-2046231852.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_24:0:1657:1225_1920x0_80_0_0_8810c52acee42f0ee638c1c3ec521318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, тихон дзядко
Россия, Москва, Тихон Дзядко
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
Главред "Дождя" Дзядко заочно арестован по делу об иноагентстве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Дзядко** меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции или задержания.
Дзядко
** вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей иноагента), санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы, он объявлен в розыск.
На прошлой неделе Головинский суд Москвы
выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя"* Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** (обе признаны иноагентами), им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до 10 лет колонии.
*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента