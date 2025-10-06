Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
16:20 06.10.2025 (обновлено: 16:22 06.10.2025)
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко** - РИА Новости, 06.10.2025
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) по обвинению в уклонении от... РИА Новости, 06.10.2025
россия, москва, тихон дзядко
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**

Главред "Дождя" Дзядко заочно арестован по делу об иноагентстве

© РИА Новости / Илья ПиталевТихон Дзядко**
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Тихон Дзядко**. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко** (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Дзядко** меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции или задержания.
Дзядко** вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы, он объявлен в розыск.
На прошлой неделе Головинский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя"* Екатерины Котрикадзе** и Валерии Ратниковой** (обе признаны иноагентами), им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до 10 лет колонии.
*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
