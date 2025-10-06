Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 06.10.2025 (обновлено: 01:57 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/gladkov-2046555050.html
В Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения
В Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения - РИА Новости, 06.10.2025
В Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения
Два помещения загорелись в Белгородском районе из-за атаки БПЛА, очаги возгорания локализованы, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T01:44:00+03:00
2025-10-06T01:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251006/belgorod-2046551191.html
белгородская область
грайворон
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, грайворон, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения

Гладков: в Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Два помещения загорелись в Белгородском районе из-за атаки БПЛА, очаги возгорания локализованы, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Северный Белгородского района в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории одного из объектов загорелись два помещения — пожарными расчётами очаги возгорания локализованы. Повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль", - написал губернатор в своем канале в Max.
Гладков добавил, что в Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор.
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Белгородской области 40 тысяч жителей остались без света после обстрела
00:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГрайворонВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала