В Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Два помещения загорелись в Белгородском районе из-за атаки БПЛА, очаги возгорания локализованы, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков добавил, что в Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль.