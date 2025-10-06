https://ria.ru/20251006/gladkov-2046555050.html
В Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения
Два помещения загорелись в Белгородском районе из-за атаки БПЛА, очаги возгорания локализованы, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2025
Гладков: в Белгородской области после атаки ВСУ загорелись два помещения