"Мы это сделаем": Мерц сделал признание после инцидента с БПЛА

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Беспилотники, якобы замеченные в воздушном пространстве Германии, выполняли разведывательную функцию и не являлись боевыми, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD

"Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. <…> Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем", — заявил он.

Мерц добавил, что у него есть мысли, кто может быть ответственен за инциденты с беспилотниками, однако это "только подозрения".

Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. БПЛА, согласно сообщению газеты Bild , якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.

В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.