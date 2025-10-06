Рейтинг@Mail.ru
02:04 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/germaniya-2046555738.html
"Мы это сделаем": Мерц сделал признание после инцидента с БПЛА
Беспилотники, якобы замеченные в воздушном пространстве Германии, выполняли разведывательную функцию и не являлись боевыми, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц
2025-10-06T02:04:00+03:00
2025-10-06T02:04:00+03:00
Мерц: БПЛА в небе над ФРГ были разведывательными, а не боевыми

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Беспилотники, якобы замеченные в воздушном пространстве Германии, выполняли разведывательную функцию и не являлись боевыми, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD.
"Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. <…> Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем", — заявил он.
Мерц добавил, что у него есть мысли, кто может быть ответственен за инциденты с беспилотниками, однако это "только подозрения".
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. БПЛА, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, второй инцидент привел к перенаправлению 23 рейсов и отмене 12 рейсов в Мюнхен, а также переносу или отмене 46 вылетов из аэропорта, эти меры затронули примерно 6,5 тысяч пассажиров.
Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала