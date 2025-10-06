https://ria.ru/20251006/germanija-2046594680.html

Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Германия не хочет подстраивать законы под борьбу с якобы связанными с Россией судами, так как опасается ответных мер со стороны Китая, сообщает газета Times со ссылкой на источник в немецких военных кругах. Издание напоминает, что глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал другие европейские страны внести изменения в морское право, чтобы более эффективно препятствовать движению подобных судов. "Берлин не желает раздвигать границы законов... из-за опасности того, что Китай ответит аналогичными мерами в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

