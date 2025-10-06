https://ria.ru/20251006/germanija-2046594680.html
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов - РИА Новости, 06.10.2025
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов
Германия не хочет подстраивать законы под борьбу с якобы связанными с Россией судами, так как опасается ответных мер со стороны Китая, сообщает газета Times со... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:17:00+03:00
2025-10-06T11:17:00+03:00
2025-10-06T13:41:00+03:00
в мире
россия
китай
германия
радослав сикорский
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Германия не хочет подстраивать законы под борьбу с якобы связанными с Россией судами, так как опасается ответных мер со стороны Китая, сообщает газета Times со ссылкой на источник в немецких военных кругах. Издание напоминает, что глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал другие европейские страны внести изменения в морское право, чтобы более эффективно препятствовать движению подобных судов. "Берлин не желает раздвигать границы законов... из-за опасности того, что Китай ответит аналогичными мерами в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20251003/putin-2046197979.html
https://ria.ru/20251006/germaniya-2046555738.html
россия
китай
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, германия, радослав сикорский, мид польши
В мире, Россия, Китай, Германия, Радослав Сикорский, МИД Польши
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов
Times: ФРГ не хочет менять законы для борьбы с якобы связанными с Россией судами