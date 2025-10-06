Рейтинг@Mail.ru
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов
11:17 06.10.2025 (обновлено: 13:41 06.10.2025)
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов - РИА Новости, 06.10.2025
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов
Германия не хочет подстраивать законы под борьбу с якобы связанными с Россией судами, так как опасается ответных мер со стороны Китая, сообщает газета Times со... РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Германия не хочет подстраивать законы под борьбу с якобы связанными с Россией судами, так как опасается ответных мер со стороны Китая, сообщает газета Times со ссылкой на источник в немецких военных кругах. Издание напоминает, что глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал другие европейские страны внести изменения в морское право, чтобы более эффективно препятствовать движению подобных судов. "Берлин не желает раздвигать границы законов... из-за опасности того, что Китай ответит аналогичными мерами в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Times оценила позицию ФРГ в отношении якобы связанных с Россией судов

Times: ФРГ не хочет менять законы для борьбы с якобы связанными с Россией судами

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Германия не хочет подстраивать законы под борьбу с якобы связанными с Россией судами, так как опасается ответных мер со стороны Китая, сообщает газета Times со ссылкой на источник в немецких военных кругах.
Издание напоминает, что глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал другие европейские страны внести изменения в морское право, чтобы более эффективно препятствовать движению подобных судов.
СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина
3 октября, 15:44
СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина
3 октября, 15:44
"Берлин не желает раздвигать границы законов... из-за опасности того, что Китай ответит аналогичными мерами в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в публикации.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Мы это сделаем": Мерц сделал признание после инцидента с БПЛА
Вчера, 02:04
"Мы это сделаем": Мерц сделал признание после инцидента с БПЛА
Вчера, 02:04
 
