Генсек СЕ признал сложности в реализации "трибунала" против России

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Генсек Совета Европы Ален Берсе признал сложности в реализации "трибунала" против России, в частности он указал на то, что без достаточной поддержки стран-членов и их активной работы процесс нельзя запустить, поэтому точные сроки начала работы назвать нельзя.

Помимо этого, согласно Берсе, "первый шаг" к началу работы "трибунала" еще не был профинансирован. Отвечая на вопрос, может ли "трибунал" заработать в 2026 году, он отметил, что не может предусмотреть точные сроки.