Генсек СЕ признал сложности в реализации "трибунала" против России - РИА Новости, 06.10.2025
11:58 06.10.2025
Генсек СЕ признал сложности в реализации "трибунала" против России
Генсек Совета Европы Ален Берсе признал сложности в реализации "трибунала" против России, в частности он указал на то, что без достаточной поддержки... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
россия
киев
москва
дмитрий медведев
владимир зеленский
джо байден
совет европы
россия
киев
москва
в мире, россия, киев, москва, дмитрий медведев, владимир зеленский, джо байден, совет европы, евросоюз, рбк (медиагруппа)
В мире, Россия, Киев, Москва, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Совет Европы, Евросоюз, РБК (медиагруппа)
Генсек СЕ признал сложности в реализации "трибунала" против России

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Генсек Совета Европы Ален Берсе признал сложности в реализации "трибунала" против России, в частности он указал на то, что без достаточной поддержки стран-членов и их активной работы процесс нельзя запустить, поэтому точные сроки начала работы назвать нельзя.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о подписании Советом Европы и Киевом соглашения о так называемом спецтрибунале по "преступлениям и агрессии против Украины", заявил, что такой трибунал мог бы понадобиться для Владимира Зеленского, экс-президента США Джо Байдена или представителей ЕС.
"Эта часть уравнения не в наших руках. Мы приводим аргументы. Мы призываем государства-члены и не члены присоединяться к нам. И это можно будет запустить, как только государства активно присоединятся в этом направлении, с бюджетом и также с ратификацией расширенного долевого соглашения, которое позволит государствам присоединиться", - заявил Берсе в интервью агентству РБК-Украина.
Помимо этого, согласно Берсе, "первый шаг" к началу работы "трибунала" еще не был профинансирован. Отвечая на вопрос, может ли "трибунал" заработать в 2026 году, он отметил, что не может предусмотреть точные сроки.
Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он также указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
