Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/gd-2046652907.html
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку - РИА Новости, 06.10.2025
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку
В Госдуму внесён законопроект об освобождении от тестирования по русскому языку детей, чьи родители являются участниками госпрограммы по переселению... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:14:00+03:00
2025-10-06T15:14:00+03:00
общество
россия
константин затулин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041497259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, константин затулин, госдума рф
Общество, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку

Депутат Затулин предложил освободить от теста по русскому языку часть детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об освобождении от тестирования по русскому языку детей, чьи родители являются участниками госпрограммы по переселению соотечественников, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Инициативу внес депутат Госдумы Константин Затулин.
"Поправкой предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования по русскому языку детей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; детей граждан, прибывших из стран, где русский язык является государственным; детей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения
12 сентября, 15:48
 
ОбществоРоссияКонстантин ЗатулинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала