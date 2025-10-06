https://ria.ru/20251006/gd-2046652907.html
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку - РИА Новости, 06.10.2025
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку
В Госдуму внесён законопроект об освобождении от тестирования по русскому языку детей, чьи родители являются участниками госпрограммы по переселению... РИА Новости, 06.10.2025
В ГД предложили освободить часть детей от тестирования по русскому языку
Депутат Затулин предложил освободить от теста по русскому языку часть детей