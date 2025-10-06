https://ria.ru/20251006/gaz-2046709920.html
В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке
Двое рабочих получили смертельное отравление парами газа в канализационной шахте на территории стройплощадки в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 06.10.2025
УФА, 6 окт - РИА Новости. Двое рабочих получили смертельное отравление парами газа в канализационной шахте на территории стройплощадки в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии.
"По предварительным данным, днем трое сотрудников организации проводили работы по герметизации колодцев на строящемся объекте на пересечении улиц Менделеева и Авроры в Уфе
. В ходе их выполнения один из работников надышался парами газа из колодца и провалился в него. Его коллега пытался ему помочь, однако мужчины потеряли сознание и скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В СУСК РФ
по региону сообщают, что следователи организовали проверку.
Медики пытались реанимировать мужчин, но констатировали их смерть. "Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам ситуации будет дана правовая оценка на предмет соблюдения требований и норм безопасности при проведении строительных и иных работ", - следует из релиза следователей.