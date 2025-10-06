Рейтинг@Mail.ru
В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/gaz-2046709920.html
В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке
В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке - РИА Новости, 06.10.2025
В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке
Двое рабочих получили смертельное отравление парами газа в канализационной шахте на территории стройплощадки в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:34:00+03:00
2025-10-06T19:34:00+03:00
происшествия
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
https://ria.ru/20251006/novosti-2046629439.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке

В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом в канализационной шахте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 6 окт - РИА Новости. Двое рабочих получили смертельное отравление парами газа в канализационной шахте на территории стройплощадки в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии.
"По предварительным данным, днем трое сотрудников организации проводили работы по герметизации колодцев на строящемся объекте на пересечении улиц Менделеева и Авроры в Уфе. В ходе их выполнения один из работников надышался парами газа из колодца и провалился в него. Его коллега пытался ему помочь, однако мужчины потеряли сознание и скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В СУСК РФ по региону сообщают, что следователи организовали проверку.
Медики пытались реанимировать мужчин, но констатировали их смерть. "Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам ситуации будет дана правовая оценка на предмет соблюдения требований и норм безопасности при проведении строительных и иных работ", - следует из релиза следователей.
Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Суд продлил арест фигурантки дела о смертельном отравлении кустарной чачей
Вчера, 13:37
 
ПроисшествияУфаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала