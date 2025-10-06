В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке

Медики пытались реанимировать мужчин, но констатировали их смерть. "Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам ситуации будет дана правовая оценка на предмет соблюдения требований и норм безопасности при проведении строительных и иных работ", - следует из релиза следователей.