https://ria.ru/20251006/gaubitsa-2046602085.html
ВС России уничтожили гаубицу британского производства в ДНР
ВС России уничтожили гаубицу британского производства в ДНР - РИА Новости, 06.10.2025
ВС России уничтожили гаубицу британского производства в ДНР
Подразделения артиллерии "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинское орудие L119 производства Великобритании в районе... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:08:00+03:00
2025-10-06T12:08:00+03:00
2025-10-06T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
великобритания
донецкая народная республика
ирак
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
великобритания
донецкая народная республика
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, донецкая народная республика, ирак, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Ирак, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили гаубицу британского производства в ДНР
ВС России уничтожили гаубицу L119 в районе Кирово в ДНР