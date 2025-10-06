Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили гаубицу британского производства в ДНР - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 06.10.2025
ВС России уничтожили гаубицу британского производства в ДНР
специальная военная операция на украине
великобритания
донецкая народная республика
ирак
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
великобритания, донецкая народная республика, ирак, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Ирак, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Подразделения артиллерии "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинское орудие L119 производства Великобритании в районе населённого пункта Кирово (ДНР), сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, огнем артиллерии уничтожили натовское орудие L119 противника в районе населенного пункта Кирово", - говорится в сообщении.
L119 – буксируемая гаубица британского производства калибра 105 мм. Такие орудия применялись в ходе конфликтов на Мальвинских (Фолклендских) островах, в Ираке и Афганистане.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
