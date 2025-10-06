Рейтинг@Mail.ru
Гарварду придется ответить в суде по обвинениям в краже тел доноров
23:40 06.10.2025
Гарварду придется ответить в суде по обвинениям в краже тел доноров
Гарварду придется ответить в суде по обвинениям в краже тел доноров - РИА Новости, 06.10.2025
Гарварду придется ответить в суде по обвинениям в краже тел доноров
Гарвардскому университету придется ответить в суде по обвинениям в возможной халатности из-за того, что бывший заведующий морга крал и продавал части... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
гарвардский университет
сша
сша
в мире, гарвардский университет, сша
В мире, Гарвардский университет, США
Гарварду придется ответить в суде по обвинениям в краже тел доноров

Гарварду придется ответить в суде за кражу частей тела бывшим заведующим морга

Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Гарвардскому университету придется ответить в суде по обвинениям в возможной халатности из-за того, что бывший заведующий морга крал и продавал части человеческих тел, которые были пожертвованы на исследования, следует из решения суда штата Массачусетс, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее бывший менеджер морга Гарварда Седрик Лодж и его жена признали свою вину в краже анатомических пожертвований. Преступления совершались с 2018 до 2023 годов, вплоть до его увольнения, следует из данных прокуратуры.
«
"Поскольку истцы убедительно заявили о "чрезвычайно распространенном несоблюдении" со стороны Гарварда и (главы программы анатомических пожертвований Гарвардской медицинской школы Марка) Чиккетти, мы отменяем большую часть постановления, позволившего отклонить иск против Гарварда и Чиккетти", - говорится в решении.
Таким образом, верховный суд штата отменил решение суда низшей инстанции о том, что Гарвард нельзя привлечь к ответственности за допущение халатности в отношении пожертвованных тел. Теперь исследовательскому центру предстоит ответить в суде по искам семей доноров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Трамп заявил о скором урегулировании спора с Гарвардом
1 октября, 00:02
1 октября, 00:02
 
В миреГарвардский университетСША
 
 
