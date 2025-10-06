Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото

Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж

Гарварду придется ответить в суде по обвинениям в краже тел доноров

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Гарвардскому университету придется ответить в суде по обвинениям в возможной халатности из-за того, что бывший заведующий морга крал и продавал части человеческих тел, которые были пожертвованы на исследования, следует из решения суда штата Массачусетс, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее бывший менеджер морга Гарварда Седрик Лодж и его жена признали свою вину в краже анатомических пожертвований. Преступления совершались с 2018 до 2023 годов, вплоть до его увольнения, следует из данных прокуратуры.

« "Поскольку истцы убедительно заявили о "чрезвычайно распространенном несоблюдении" со стороны Гарварда и (главы программы анатомических пожертвований Гарвардской медицинской школы Марка) Чиккетти, мы отменяем большую часть постановления, позволившего отклонить иск против Гарварда и Чиккетти", - говорится в решении.