Спектакль о судьбе композитора Галынина покажут в ММДМ
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьера спектакля "Распад атома", посвященного судьбе русского композитора Германа Галынина, состоится 10 ноября в Московском Международном Доме музыки, сообщает пресс-служба международного музыкального фестиваля "Энергия открытий".
Режиссером, автором сценария выступил Дмитрий Сердюк, он же исполнит главную роль. В постановке он соединит симфонические фрагменты с документальными свидетельствами, подчеркнули в пресс-службе.
Музыку композитора исполнит Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева. В спектакле также примут участие пианист, победитель II Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Владимир Вишневский и народный артист РФ Владимир Шульга.
Премьера спектакля "Распад атома" пройдет в рамках V Международного музыкального фестиваля "Энергия открытий". Мероприятие – часть проекта телерадиоцентра "Орфей" и ПАО Юнипро "Возрождаем наследие русских композиторов". В пресс-службе отметили, что благодаря нему слушатели узнали музыку Александра Мосолова, Николая Голованова, Алексея Животова, Владимира Дешевова и других русских и советских композиторов 19-20 веков.