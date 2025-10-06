Рейтинг@Mail.ru
Спектакль о судьбе композитора Галынина покажут в ММДМ - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 06.10.2025 (обновлено: 09:40 07.10.2025)
https://ria.ru/20251006/galynin--2046675491.html
Спектакль о судьбе композитора Галынина покажут в ММДМ
Спектакль о судьбе композитора Галынина покажут в ММДМ - РИА Новости, 07.10.2025
Спектакль о судьбе композитора Галынина покажут в ММДМ
Премьера спектакля "Распад атома", посвященного судьбе русского композитора Германа Галынина, состоится 10 ноября в Московском Международном Доме музыки,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-06T16:53:00+03:00
2025-10-07T09:40:00+03:00
россия
московский международный дом музыки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046770146_0:323:2047:1474_1920x0_80_0_0_6a9d0f5201e07569741af286e6a14d13.jpg
https://ria.ru/20251001/zaryade-2045696302.html
https://ria.ru/20250919/teatryobzor-2042912598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046770146_0:261:2047:1796_1920x0_80_0_0_601a7853ba77d36056410c00ac1b67a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московский международный дом музыки
Россия, Московский международный Дом музыки
Спектакль о судьбе композитора Галынина покажут в ММДМ

В ММДМ пройдет премьера спектакля "Распад атома" о судьбе композитора Галынина

© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкСоветский композитор Герман Галынин
Советский композитор Герман Галынин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Давид Шоломович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьера спектакля "Распад атома", посвященного судьбе русского композитора Германа Галынина, состоится 10 ноября в Московском Международном Доме музыки, сообщает пресс-служба международного музыкального фестиваля "Энергия открытий".
Режиссером, автором сценария выступил Дмитрий Сердюк, он же исполнит главную роль. В постановке он соединит симфонические фрагменты с документальными свидетельствами, подчеркнули в пресс-службе.
Концертный Зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Классик ХХ века и кино под органную музыку: концерты Зала Зарядье в октябре
1 октября, 19:54
Музыку композитора исполнит Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева. В спектакле также примут участие пианист, победитель II Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Владимир Вишневский и народный артист РФ Владимир Шульга.
Премьера спектакля "Распад атома" пройдет в рамках V Международного музыкального фестиваля "Энергия открытий". Мероприятие – часть проекта телерадиоцентра "Орфей" и ПАО Юнипро "Возрождаем наследие русских композиторов". В пресс-службе отметили, что благодаря нему слушатели узнали музыку Александра Мосолова, Николая Голованова, Алексея Животова, Владимира Дешевова и других русских и советских композиторов 19-20 веков.
Спектакль Капитанская дочка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
От Пушкина до Шукшина: лучшие драматические спектакли осени в Москве
19 сентября, 11:46
 
РоссияМосковский международный Дом музыки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала