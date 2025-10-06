Спектакль о судьбе композитора Галынина покажут в ММДМ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьера спектакля "Распад атома", посвященного судьбе русского композитора Германа Галынина, состоится 10 ноября в Московском Международном Доме музыки, сообщает пресс-служба международного музыкального фестиваля "Энергия открытий".

Режиссером, автором сценария выступил Дмитрий Сердюк, он же исполнит главную роль. В постановке он соединит симфонические фрагменты с документальными свидетельствами, подчеркнули в пресс-службе.

Музыку композитора исполнит Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева. В спектакле также примут участие пианист, победитель II Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Владимир Вишневский и народный артист РФ Владимир Шульга.