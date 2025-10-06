Рейтинг@Mail.ru
09:09 06.10.2025
Галкин* избавился от редкого Bentley, которым владел более 20 лет
Иноагент Максим Галкин* избавился от редкого Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными... РИА Новости, 06.10.2025
Галкин* избавился от редкого Bentley, которым владел более 20 лет

Галкин избавился от редкого Bentley Arnage, которым владел с 2003 года

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМаксим Галкин* (признан иноагентом)
Максим Галкин* (признан иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Иноагент Максим Галкин* избавился от редкого Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами.
Согласно информации из открытых источников, с 1998 по 2005 годы было выпущено около 4 тысяч Bentley Arnage с двумя вариантами двигателей, в том числе почти 200 из них – в особом исполнении.
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России
2 октября, 10:39
Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Галкин* более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер.
Стоимость такого авто, согласно данным сервиса "Avito Авто", с которыми ознакомилось РИА Новости, варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Всего в России настоящее время продается четыре таких подержанных автомобиля.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Госдуме заявили, что Пугачева лишилась уважения в России
22 сентября, 05:21
 
