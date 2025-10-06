Рейтинг@Mail.ru
FT рассказала о последствиях политики Трампа в отношении фонда Сороса* - РИА Новости, 06.10.2025
13:09 06.10.2025
FT рассказала о последствиях политики Трампа в отношении фонда Сороса*
FT рассказала о последствиях политики Трампа в отношении фонда Сороса*
в мире, сша, россия, украина, джордж сорос, дональд трамп, генеральная прокуратура рф
В мире, США, Россия, Украина, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ
FT рассказала о последствиях политики Трампа в отношении фонда Сороса*

FT: Трамп угрожает организациям, которые финансируются фондом Сороса

© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucc
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations* вызывает проблемы у организаций, которые получают от него финансирование, пишет газета Financial Times.
Как пишет издание, данный фонд располагает активами в размере 25 миллиардов долларов и финансирует сотни неправительственных организаций в США и по всему миру. Трамп ранее пообещал провести расследование, предположительно, в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Трамп пообещал расследовать деятельность Сороса
13 сентября, 03:19
"Угрозы со стороны Белого дома оказывают отрицательное воздействие на сотни тысяч небольших благотворительных организаций и организаций, которые получают финансирование от таких структур, как Open Society Foundations*, но не располагают ресурсами, чтобы самостоятельно противостоять администрации Трампа", - говорится в материале газеты.
В частности, по данным издания, ряд подобных организаций потеряли сотрудников, которые уволились из-за страха преследования, или столкнулись с трудностями при найме новых.
"Другие в спешке удалили с сайтов упоминания о прогрессивных темах", - пишет газета.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Политолог оценил призыв Трампа к аресту Сороса
29 августа, 19:55
 
В миреСШАРоссияУкраинаДжордж СоросДональд ТрампГенеральная прокуратура РФ
 
 
