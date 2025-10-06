FT рассказала о последствиях политики Трампа в отношении фонда Сороса*

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations* вызывает проблемы у организаций, которые получают от него финансирование, пишет газета Financial Times.

Как пишет издание, данный фонд располагает активами в размере 25 миллиардов долларов и финансирует сотни неправительственных организаций в США и по всему миру. Трамп ранее пообещал провести расследование, предположительно, в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.

"Угрозы со стороны Белого дома оказывают отрицательное воздействие на сотни тысяч небольших благотворительных организаций и организаций, которые получают финансирование от таких структур, как Open Society Foundations*, но не располагают ресурсами, чтобы самостоятельно противостоять администрации Трампа", - говорится в материале газеты.

В частности, по данным издания, ряд подобных организаций потеряли сотрудников, которые уволились из-за страха преследования, или столкнулись с трудностями при найме новых.

"Другие в спешке удалили с сайтов упоминания о прогрессивных темах", - пишет газета.

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.