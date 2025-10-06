Financial Times назвала удар Израиля по Дохе унизительным для Трампа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.