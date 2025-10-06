Рейтинг@Mail.ru
Financial Times назвала удар Израиля по Дохе унизительным для Трампа
10:51 06.10.2025
Financial Times назвала удар Израиля по Дохе унизительным для Трампа
Financial Times назвала удар Израиля по Дохе унизительным для Трампа - РИА Новости, 06.10.2025
Financial Times назвала удар Израиля по Дохе унизительным для Трампа
Удар Израиля по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в столице Катара был унизителен для президента США Дональда Трампа, но позволил ему... РИА Новости, 06.10.2025
Financial Times назвала удар Израиля по Дохе унизительным для Трампа

FT: унизительный для Трампа удар Израиля по Дохе позволил надавить на Нетаньяху

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Удар Израиля по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в столице Катара был унизителен для президента США Дональда Трампа, но позволил ему оказать давление на израильские власти, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника, который поддерживает контакты с лидерами стран Ближнего Востока.
"Этот удар (Израиля по Дохе - ред.) был унизительным для Трампа, но "он позволил ему сказать: "Вы облажались, я вас выручаю, и с меня хватит", - заявил чиновник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию, пишут СМИ
Вчера, 07:58
По его словам, удар по Катару "фактически открыл дверь" для урегулирования в секторе Газа.
По данным издания, нападение Израиля на Доху, союзника США, как раз в тот момент, когда палестинское движение ХАМАС изучало предложение спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня, вызвало гнев Трампа.
"Когда 29 сентября Нетаньяху наконец добрался до Белого дома - через несколько дней после того, как Трамп уже представил свой мирный план лидерам арабских стран, - президент (США - ред.) передал ему телефонную трубку и выслушал, как Нетаньяху смиренно извинился перед премьер-министром Катара", - пишет Financial Times.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
План Трампа по Газе стал для Нетаньяху предательством, пишет FT
Вчера, 10:04
 
