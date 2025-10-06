Рейтинг@Mail.ru
МИД Германии допустил освобождение заложников ХАМАС на следующей неделе - РИА Новости, 06.10.2025
23:12 06.10.2025
МИД Германии допустил освобождение заложников ХАМАС на следующей неделе
2025-10-06T23:12:00+03:00
2025-10-06T23:12:00+03:00
в мире
израиль
сша
германия
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
bild
в мире, израиль, сша, германия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, bild
В мире, Израиль, США, Германия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Bild
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников может состояться на следующей неделе, заявил в интервью Bild министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
"Я действительно благодарен американскому президенту за то, что он вложил свой политический вес в этот процесс, но теперь предстоит согласовать множество деталей, чтобы мы могли достичь первого соглашения - то есть прекращения огня, освобождения заложников и предоставления гуманитарной помощи сектору Газа - в течение следующей недели. Такой шанс есть", - сказал министр, который находится с официальным визитом в Тель-Авиве.
Вадефуль выразил оптимизм и заявил, что стороны находятся на правильном пути к освобождению заложников и "прекращению страданий" гражданского населения в секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС. В понедельник в Египте ожидается начало переговоров по реализации плана Трампа с участием делегаций Израиля, США и представителей ХАМАС.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Уиткофф и Кушнер ведут переговоры по израильским заложникам ХАМАС
