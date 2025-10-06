Рейтинг@Mail.ru
Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов в ФРГ - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 06.10.2025 (обновлено: 14:58 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/frg-2046650163.html
Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов в ФРГ
Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов в ФРГ - РИА Новости, 06.10.2025
Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов в ФРГ
Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов немецкой армии (бундесвера) на 100 тысяч человек. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:57:00+03:00
2025-10-06T14:58:00+03:00
в мире
германия
борис писториус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_0:183:3298:2038_1920x0_80_0_0_7b6f072ed33c13f8b7ebb1de4d902788.jpg
https://ria.ru/20250827/pravitelstvo-2037870072.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_170:0:3130:2220_1920x0_80_0_0_f78170be3931de606a28f0022a019c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, борис писториус
В мире, Германия, Борис Писториус
Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов в ФРГ

Писториус: численность резервистов бундесвера к 2030 году вырастет на 100 тысяч

© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты армии Бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов немецкой армии (бундесвера) на 100 тысяч человек.
"Мы наращиваем (сейчас - ред.) жилищную и учебную инфраструктуру, чтобы к 2029-2030 годам, а именно об этом сроке мы и говорим, подготовить 100 тысяч резервистов дополнительно в качестве военнослужащих", - сообщил Писториус в подкасте "Table.Today".
По его словам, только в этом году набор в немецкую армию увеличится на 30% в сравнении с прошлым годом. "Со следующего года мы начнем создавать инфраструктуру в тысячи единиц, что касается жилья", - сказал Писториус.
Он полагает, что меры, предусмотренные законопроектом по повышению привлекательности военной службы в ФРГ, обеспечат достаточный приток в армию. "Но для этого закон должен вступить в силу точно 1 января", - отметил министр.
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщал, что немецкий бундесвер в ближайшие восемь-десять лет должен включать 260 тысяч солдат в составе действующих частей и к концу десятилетия - ещё 200 тысяч резервистов. Сейчас активных резервистов насчитывается чуть больше 50 тысяч человек.
Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в ФРГ в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности.
Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Правительство Германии приняло законопроект о новой форме военной службы
27 августа, 13:59
 
В миреГерманияБорис Писториус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала