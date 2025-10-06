Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов в ФРГ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассчитывает увеличить к 2030 году численность резервистов немецкой армии (бундесвера) на 100 тысяч человек.

"Мы наращиваем (сейчас - ред.) жилищную и учебную инфраструктуру, чтобы к 2029-2030 годам, а именно об этом сроке мы и говорим, подготовить 100 тысяч резервистов дополнительно в качестве военнослужащих", - сообщил Писториус в подкасте " Table.Today"

По его словам, только в этом году набор в немецкую армию увеличится на 30% в сравнении с прошлым годом. "Со следующего года мы начнем создавать инфраструктуру в тысячи единиц, что касается жилья", - сказал Писториус.

Он полагает, что меры, предусмотренные законопроектом по повышению привлекательности военной службы в ФРГ , обеспечат достаточный приток в армию. "Но для этого закон должен вступить в силу точно 1 января", - отметил министр.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщал, что немецкий бундесвер в ближайшие восемь-десять лет должен включать 260 тысяч солдат в составе действующих частей и к концу десятилетия - ещё 200 тысяч резервистов. Сейчас активных резервистов насчитывается чуть больше 50 тысяч человек.

Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в ФРГ в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности.