Макрону плевать на Францию, заявил Медведев
20:03 06.10.2025 (обновлено: 21:08 06.10.2025)
Макрону плевать на Францию, заявил Медведев
Эммануэлю Макрону плевать на Францию, у этой страны нет президента, заявил Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в канале в мессенджере MAX.
Макрону плевать на Францию, заявил Медведев

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эммануэлю Макрону плевать на Францию, у этой страны нет президента, заявил Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в канале в мессенджере MAX.
«
"Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать. Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше", — написал Медведев.
В понедельник Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке.
Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэра, а главой Минфина — Ролана Лескюра. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.
Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.

По данным телеканала France 24, Лекорню был премьер-министром всего 27 дней, это самый короткий срок пребывания на этом посту за время существования Пятой республики.

Политический кризис во Франции

Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.

Законопроект предлагал сэкономить 60 миллиардов евро в бюджете на 2025 год, из которых 40 миллиардов планировалось обеспечить путем сокращения бюджетных расходов, а еще 20 — за счет повышения налогов.

После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.

Продвигая свою инициативу, Барнье отметил, что госдолг Франции продолжает расти, в конце первого квартала 2025-го составив 3,346 триллиона евро, или 114% ВВП. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет представляли более полувека назад, в 1974 году.

Предложенные меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. По стране прокатилась волна манифестаций.
