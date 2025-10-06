Отставка премьера Франции говорит о кризисе системы, считает эксперт

"Как это можно прокомментировать, как серьезный кризис внутриполитической системы Франции. Это впервые в истории, что правительство, назначенное президентом, не продержалось и месяца. Это, наверное, самый краткий и короткий срок нахождения в должности премьер-министра и всех членов правительства. Это говорит о том, что Франция сейчас находится в такой сложной политической ситуации. Мы видим, что у президента нет необходимого большинства в парламенте Франции. Именно оно утверждает правительство", - сказал Топорнин.