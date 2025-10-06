https://ria.ru/20251006/frantsiya-2046658102.html
Отставка премьера Франции говорит о кризисе системы, считает эксперт
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Отставка премьер Франции Себастьяна Лекорню говорит о серьезном кризисе внутриполитической системы страны, поделился мнением с РИА Новости международный обозреватель, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
В понедельник премьер Франции Себастьян Лекорню
объявил о своей отставке, проработав в должности только 27 дней.
"Как это можно прокомментировать, как серьезный кризис внутриполитической системы Франции. Это впервые в истории, что правительство, назначенное президентом, не продержалось и месяца. Это, наверное, самый краткий и короткий срок нахождения в должности премьер-министра и всех членов правительства. Это говорит о том, что Франция сейчас находится в такой сложной политической ситуации. Мы видим, что у президента нет необходимого большинства в парламенте Франции. Именно оно утверждает правительство", - сказал Топорнин.
Собеседник агентства добавил, что Лекорню подал в отставку, понимая, что у него нет шансов пройти голосование в парламенте страны, он решил "не доводить дело до очередного поражения, решил упредить ситуацию" и подать в отставку.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона
на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
В сентябре Макрон назначил новым премьером уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру
подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.