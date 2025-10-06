Рейтинг@Mail.ru
СМИ: 13 министров старого правительства Франции остались на должностях
03:24 06.10.2025
СМИ: 13 министров старого правительства Франции остались на должностях
СМИ: 13 министров старого правительства Франции остались на должностях
Тринадцать из восемнадцати министров, объявленных в воскресенье членами обновленного правительства нового премьера Франции Себастьяна Лекорню, остались на своих РИА Новости, 06.10.2025
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
СМИ: 13 министров старого правительства Франции остались на должностях

Monde: 13 из 18 новых министров Франции остались на прежних должностях

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тринадцать из восемнадцати министров, объявленных в воскресенье членами обновленного правительства нового премьера Франции Себастьяна Лекорню, остались на своих прежних должностях, сообщает газета Monde.
"Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню назначил 18 министров, которые войдут в его новое правительство. Спустя 26 дней после назначения премьер-министром президентом Эммануэлем Макроном, бывший министр обороны сохранил структуру, аналогичную структуре его предшественника Франсуа Байру, переназначив 13 прежних министров", - пишет издание.
Отмечается, что впервые свои должности заняли министр вооруженных сил Брюно Ле Мэр, министр финансов Ролан Лескюр, министр территориальной организации Эрик Верт, министр цифровых технологий Наима Мучоу и министр по связям с парламентом Матье Лефевр.
Ранее Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
