СМИ: 13 министров старого правительства Франции остались на должностях

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тринадцать из восемнадцати министров, объявленных в воскресенье членами обновленного правительства нового премьера Франции Себастьяна Лекорню, остались на своих прежних должностях, сообщает газета Monde.

Ранее Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.