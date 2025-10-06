СМИ: 13 министров старого правительства Франции остались на должностях

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тринадцать из восемнадцати министров, объявленных в воскресенье членами обновленного правительства нового премьера Франции Себастьяна Лекорню, остались на своих прежних должностях, сообщает газета Monde.
"Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню назначил 18 министров, которые войдут в его новое правительство. Спустя 26 дней после назначения премьер-министром президентом Эммануэлем Макроном, бывший министр обороны сохранил структуру, аналогичную структуре его предшественника Франсуа Байру, переназначив 13 прежних министров", - пишет издание.
Отмечается, что впервые свои должности заняли министр вооруженных сил Брюно Ле Мэр, министр финансов Ролан Лескюр, министр территориальной организации Эрик Верт, министр цифровых технологий Наима Мучоу и министр по связям с парламентом Матье Лефевр.
Ранее Макрон назначил новым премьер-министром уже бывшего главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому было предписано сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
