https://ria.ru/20251006/fradkov-2046681723.html
ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области
ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области - РИА Новости, 06.10.2025
ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области
ПСБ и правительство Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее участие банка в реализации национальных проектов, в социальных... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T17:14:00+03:00
2025-10-06T17:14:00+03:00
2025-10-06T17:14:00+03:00
оренбургская область
петр фрадков
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573777878_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_d62b9d116bb43d8ac47a3fa8bbf6a21a.jpg
https://ria.ru/20251006/soglashenie-2046658726.html
https://ria.ru/20251006/pbs-2046588293.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573777878_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_fb64678706dbb3eb061bcfcfcdef0269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, петр фрадков, евгений солнцев
Оренбургская область, Петр Фрадков, Евгений Солнцев
ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области
Председатель ПСБ Петр Фрадков подписал соглашение с Оренбургской областью
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ПСБ и правительство Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее участие банка в реализации национальных проектов, в социальных проектах, программах развития предпринимательства и банковской инфраструктуры в регионе, сообщает кредитная организация.
Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, находящийся в Оренбургской области с рабочим визитом, и губернатор Евгений Солнцев.
ПСБ и область договорились о совместной реализации региональных инвестиционных программ, оказании поддержки системообразующим предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства, населению. Также на встрече стороны затронули вопросы поддержки ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей через совместные специальные программы, обсудили возможность реализации проекта строительства легкоатлетического манежа в Оренбургской области с использованием механизма ГЧП.
"С Оренбургской областью нас связывают давние партнерские взаимоотношения. Мы готовы содействовать запуску крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов в Оренбуржье, придать новый импульс тем начинаниям, которые были инициированы ранее, помочь сформировать условия для дальнейшего улучшения экономического и инвестиционного климата, развития инфраструктуры региона с учетом нашего обширного опыта работы в самых разных регионах страны", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
В рамках визита Фрадков и Солнцев приняли участие в открытии Новотроицкого полумарафона 2025, а также посетили одно из ведущих региональных предприятий ОПК – Механический завод.