ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ПСБ и правительство Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее участие банка в реализации национальных проектов, в социальных проектах, программах развития предпринимательства и банковской инфраструктуры в регионе, сообщает кредитная организация.

Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, находящийся в Оренбургской области с рабочим визитом, и губернатор Евгений Солнцев.

ПСБ и область договорились о совместной реализации региональных инвестиционных программ, оказании поддержки системообразующим предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства, населению. Также на встрече стороны затронули вопросы поддержки ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей через совместные специальные программы, обсудили возможность реализации проекта строительства легкоатлетического манежа в Оренбургской области с использованием механизма ГЧП.

"С Оренбургской областью нас связывают давние партнерские взаимоотношения. Мы готовы содействовать запуску крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов в Оренбуржье, придать новый импульс тем начинаниям, которые были инициированы ранее, помочь сформировать условия для дальнейшего улучшения экономического и инвестиционного климата, развития инфраструктуры региона с учетом нашего обширного опыта работы в самых разных регионах страны", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.