ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области - РИА Новости, 06.10.2025
17:14 06.10.2025
ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области
ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области
Новости
оренбургская область, петр фрадков, евгений солнцев
Оренбургская область, Петр Фрадков, Евгений Солнцев
ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области

Председатель ПСБ Петр Фрадков подписал соглашение с Оренбургской областью

© Depositphotos.com / nastya1981Вид на Орск
Вид на Орск - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Depositphotos.com / nastya1981
Вид на Орск. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ПСБ и правительство Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее участие банка в реализации национальных проектов, в социальных проектах, программах развития предпринимательства и банковской инфраструктуры в регионе, сообщает кредитная организация.
Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, находящийся в Оренбургской области с рабочим визитом, и губернатор Евгений Солнцев.
ПСБ и область договорились о совместной реализации региональных инвестиционных программ, оказании поддержки системообразующим предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства, населению. Также на встрече стороны затронули вопросы поддержки ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей через совместные специальные программы, обсудили возможность реализации проекта строительства легкоатлетического манежа в Оренбургской области с использованием механизма ГЧП.
"С Оренбургской областью нас связывают давние партнерские взаимоотношения. Мы готовы содействовать запуску крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов в Оренбуржье, придать новый импульс тем начинаниям, которые были инициированы ранее, помочь сформировать условия для дальнейшего улучшения экономического и инвестиционного климата, развития инфраструктуры региона с учетом нашего обширного опыта работы в самых разных регионах страны", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
В рамках визита Фрадков и Солнцев приняли участие в открытии Новотроицкого полумарафона 2025, а также посетили одно из ведущих региональных предприятий ОПК – Механический завод.
Оренбургская область, Петр Фрадков, Евгений Солнцев
 
 
