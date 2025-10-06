Рейтинг@Mail.ru
Мосты "Россия - ОАЭ" построят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 06.10.2025 (обновлено: 11:53 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/forum-2046598560.html
Мосты "Россия - ОАЭ" построят на форуме "Сделано в России"
Мосты "Россия - ОАЭ" построят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 06.10.2025
Мосты "Россия - ОАЭ" построят на форуме "Сделано в России"
Бизнес-диалог "Россия – ОАЭ. Мосты новых возможностей", где ведущие эксперты обсудят новые ниши для сотрудничества, перспективные направления в торговле,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:52:00+03:00
2025-10-06T11:53:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825699961_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_f82ec8ba750e578dacaf85331e190874.jpg
https://ria.ru/20251003/eksport-2046190968.html
https://ria.ru/20251003/brendy-2046218576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825699961_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_8abcc8a9f984ef74ad65702b3f8791cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Мосты "Россия - ОАЭ" построят на форуме "Сделано в России"

Эксперты обсудят новые ниши для сотрудничества в рамках бизнес-диалога

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Международный экспортный форум "Сделано в России". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бизнес-диалог "Россия – ОАЭ. Мосты новых возможностей", где ведущие эксперты обсудят новые ниши для сотрудничества, перспективные направления в торговле, инвестициях и логистике, а также меры поддержки для компаний, заинтересованных в выходе на рынки Эмиратов, состоится 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", организованном Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Российский бизнес все активнее смотрит в сторону Ближнего Востока, и прежде всего - Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ сегодня - один из ключевых торгово-экономических партнеров России, который открывает бизнесу путь на рынки всего Ближнего Востока и Африки. В числе спикеров - представители крупнейших российских компаний, деловых объединений ОАЭ и органов власти обеих стран: президент AIM Congress Дауд Шизави, первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, партнер, руководитель направления международного бизнеса Б1 Ирина Быховская и другие", - сообщает РЭЦ.
Конференция по защите и монетизации софта GuardConf - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте
3 октября, 15:11
Участников ждут практические кейсы, обмен опытом и возможность завязать прямые контакты с потенциальными партнерами.
"ОАЭ сегодня рассматриваются бизнесом не только как рынок с высокой покупательной способностью, но и как стратегический хаб для выхода в регион MENA. Мы уже видим большую интеграцию и взаимный интерес представителей двух стран в развитии сотрудничества по многим направлениям. Сессия станет площадкой для прямого диалога бизнеса и власти, поиска новых возможностей и укрепления торгово-экономических и культурных связей между Россией и ОАЭ", - отметил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори.
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Организатор Форума - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы - правительство Москвы.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип Сделано в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
РЭЦ рассказал о брендах "Сделано в России"
3 октября, 16:42
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала