Мосты "Россия - ОАЭ" построят на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бизнес-диалог "Россия – ОАЭ. Мосты новых возможностей", где ведущие эксперты обсудят новые ниши для сотрудничества, перспективные направления в торговле, инвестициях и логистике, а также меры поддержки для компаний, заинтересованных в выходе на рынки Эмиратов, состоится 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", организованном Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Российский бизнес все активнее смотрит в сторону Ближнего Востока, и прежде всего - Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ сегодня - один из ключевых торгово-экономических партнеров России, который открывает бизнесу путь на рынки всего Ближнего Востока и Африки. В числе спикеров - представители крупнейших российских компаний, деловых объединений ОАЭ и органов власти обеих стран: президент AIM Congress Дауд Шизави, первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, партнер, руководитель направления международного бизнеса Б1 Ирина Быховская и другие", - сообщает РЭЦ.

Участников ждут практические кейсы, обмен опытом и возможность завязать прямые контакты с потенциальными партнерами.

"ОАЭ сегодня рассматриваются бизнесом не только как рынок с высокой покупательной способностью, но и как стратегический хаб для выхода в регион MENA. Мы уже видим большую интеграцию и взаимный интерес представителей двух стран в развитии сотрудничества по многим направлениям. Сессия станет площадкой для прямого диалога бизнеса и власти, поиска новых возможностей и укрепления торгово-экономических и культурных связей между Россией и ОАЭ", - отметил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори.

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.

Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

Организатор Форума - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы - правительство Москвы.