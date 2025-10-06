ВЦИОМ рассказал о главных цифровых фобиях россиян

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В топ-5 цифровых фобий россиян вошли утечка персональных данных, распространенность фейковых новостей, зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ, взлом гаджетов через сеть и превышение полномочий коммерческими компаниями на сбор данных, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

"Если глобально посмотреть на эту картину, можем видеть, что мы воспринимаем как опасность, как реализуемый страх какие-то личностные истории, с которыми мы сталкиваемся. Именно поэтому мы здесь видим и кибербезопасность, и приватность, потому что каждый из нас каждый день или мы сами, или кто-либо из наших знакомых, или же мы видим это в СМИ, сталкиваются с этой проблематикой. Это риск высокой проявленности", - прокомментировал результаты опроса директор департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих на экспертной дискуссии ВЦИОМ на тему "Черное зеркало: рейтинг цифровых страхов россиян".

Согласно данным опроса, опубликованным на сайте аналитического центра ВЦИОМ, утечка персональных данных является самой распространенной цифровой фобией россиян, её индекс (измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от −100 до 100) составляет 51 пункт. Среди популярных цифрофобий граждан РФ также распространенность фейковых новостей (41 п.), зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ (38 п.), взлом гаджетов через сеть (37 п.) и превышение полномочий коммерческими компаниями на сбор данных (35 п.).

По данным опроса, интегральный индекс цифрофобий (среднее значение по всем блокам рисков) россиян составляет 22 пункта.

"Наш интегральный индекс по всем нашим пяти блокам составляет 22 пункта, то есть здесь мы видим, что это слабовыраженная, желтая зона. То есть россияне чувствуют определенную уязвимость своих личных рисков в цифровой среде", - отметил Даудрих.