https://ria.ru/20251006/flotiliya-2046570199.html
Сорок два человека с перехваченных Израилем судов "Флотилии стойкости" объявили о голодовке из-за действий еврейского государства в секторе Газа, говорится в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:28:00+03:00
2025-10-06T08:28:00+03:00
2025-10-06T08:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_198:46:2931:1583_1920x0_80_0_0_0531cd18784ef138c0afd21177d76eeb.jpg
https://ria.ru/20251005/aktsiya-2046519638.html
https://ria.ru/20251006/flotiliya-2046550702.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8615e47a0ca66ac5fdbde73ad65580b6.jpg
Активисты "Флотилии стойкости" объявили голодовку
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сорок два человека с перехваченных Израилем судов "Флотилии стойкости" объявили о голодовке из-за действий еврейского государства в секторе Газа, говорится в заявлении представителей флотилии.
Ранее среди задержанных о голодовке объявляли граждане Польши
и Франции
.
"Сорок два добровольца с "Глобальной флотилии Сумуда" начали коллективную голодовку в израильских тюрьмах", - говорится в сообщении в соцсети X.
Согласно заявлению, задержанные люди с судов флотилии отказываются получать еду от Израиля
, который они обвиняют в том, что палестинцы из сектора Газа страдают от голода.
Среди объявивших голодовку - граждане США
, Британии, Греции
, Франции, Испании
, Бразилии
, Турции
, Австрии
, Катара
, Бельгии
, Финляндии
, Ирландии
, Италии
, Нидерландов
, Швейцарии
и Австралии
.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод
вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока
, Европы
, Латинской Америки
, Юго-Восточной Азии
и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.