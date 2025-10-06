Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу. Архивное фото

Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу

© AP Photo / Str Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу

СМИ: более 70 активистов "Флотилии стойкости" депортируют в понедельник

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 70 активистов пропалестинской "Флотилии стойкости", включая активистку Грету Тунберг, в понедельник депортируют из Израиля, почти все они будут вывезены в Грецию, передает агентство Франс Пресс.

"Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более чем 70 человек разных национальностей, которые покинут Израиль в понедельник после того, как они были задержаны на борту перехваченной флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. Большинство, если не все, будут доставлены самолетом в Грецию , откуда они смогут вернуться на родину", - пишет агентство.

Отмечается, что в понедельник Израиль покинут 28 граждан Франции , 27 греков, 15 итальянцев и девять шведов. При этом более 20 испанцев уже вернулись домой из Израиля по отдельности 5 октября.

При этом после массовой депортации в понедельник несколько иностранцев по-прежнему останутся под стражей в Израиле.

Израиль 3 октября уже депортировал четырех итальянцев из числа участников так называемой гуманитарной "Флотилии стойкости".

Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. Ночью 2 октября ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экструдируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока