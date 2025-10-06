СМИ: более 70 активистов "Флотилии стойкости" депортируют в понедельник

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 70 активистов пропалестинской "Флотилии стойкости", включая активистку Грету Тунберг, в понедельник депортируют из Израиля, почти все они будут вывезены в Грецию, передает агентство Франс Пресс.
"Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более чем 70 человек разных национальностей, которые покинут Израиль в понедельник после того, как они были задержаны на борту перехваченной флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. Большинство, если не все, будут доставлены самолетом в Грецию, откуда они смогут вернуться на родину", - пишет агентство.
Отмечается, что в понедельник Израиль покинут 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и девять шведов. При этом более 20 испанцев уже вернулись домой из Израиля по отдельности 5 октября.
При этом после массовой депортации в понедельник несколько иностранцев по-прежнему останутся под стражей в Израиле.
Израиль 3 октября уже депортировал четырех итальянцев из числа участников так называемой гуманитарной "Флотилии стойкости".
Ночью 2 октября ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экструдируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.