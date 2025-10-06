Рейтинг@Mail.ru
СМИ: активистка из "Флотилии стойкости" укусила сотрудницу тюрьмы Израиля - РИА Новости, 06.10.2025
00:28 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/flotiliya-2046550702.html
СМИ: активистка из "Флотилии стойкости" укусила сотрудницу тюрьмы Израиля
СМИ: активистка из "Флотилии стойкости" укусила сотрудницу тюрьмы Израиля
Одна из участниц пропалестинской гуманитарной "Флотилии стойкости" укусила сотрудницу-медика, сопровождавшую ее в израильской тюрьме после планового... РИА Новости, 06.10.2025
СМИ: активистка из "Флотилии стойкости" укусила сотрудницу тюрьмы Израиля

© AP Photo / Nasser NasserВоенные автомобили у израильской тюрьмы
Военные автомобили у израильской тюрьмы. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Одна из участниц пропалестинской гуманитарной "Флотилии стойкости" укусила сотрудницу-медика, сопровождавшую ее в израильской тюрьме после планового медицинского осмотра, сообщила 5 октября израильская гостелерадиокомпания Kan.
По данным Kan, нападавшей оказалась гражданка Испании, которую уже в понедельник предполагалось освободить и депортировать из страны.
"Сотрудница тюрьмы получила легкие травмы, и ей оказали медицинскую помощь на месте, а для задержания нападавшей вызвали полицию", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Гостелерадиокомпания также приводит заявление правоохранителей, которые подчеркивают, "что крайне серьезно относятся к любому насилию в отношении сотрудников пенитенциарной службы, и подобные случаи рассматриваются в соответствии с законом".
Ранее в октябре ВМС Израиля перехватили десятки судов так называемой "Флотилии стойкости", которая направлялась в сектор Газа. Суда были перенаправлены в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых до сих пор экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвовали более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
