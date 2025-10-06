СМИ: активистка из "Флотилии стойкости" укусила сотрудницу тюрьмы Израиля

"Сотрудница тюрьмы получила легкие травмы, и ей оказали медицинскую помощь на месте, а для задержания нападавшей вызвали полицию", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

Гостелерадиокомпания также приводит заявление правоохранителей, которые подчеркивают, "что крайне серьезно относятся к любому насилию в отношении сотрудников пенитенциарной службы, и подобные случаи рассматриваются в соответствии с законом".