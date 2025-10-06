https://ria.ru/20251006/fas-2046586611.html
ФАС согласовала цены на второй противоонкологический дженерик
ФАС согласовала цены на второй противоонкологический дженерик - РИА Новости, 06.10.2025
ФАС согласовала цены на второй противоонкологический дженерик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик "Регорафениб-Амедарт" в рамках... РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик "Регорафениб-Амедарт" в рамках одноименного международного непатентованного наименования, согласованная цена на 50% ниже относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга", сообщили в ведомстве.
"Цены на противоонкологический препарат "Регорафениб-Амедарт" снижены на 50%. Это второй дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования", - говорится в сообщении.
Согласованные предельные отпускные цены на препарат снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга" на 50%, добавляет служба.
Кроме того, после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Регорафениб-Промомед", также должны быть снижены. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.
Подчеркивается, что снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.