10:27 06.10.2025
ФАС согласовала цены на второй противоонкологический дженерик
ФАС согласовала цены на второй противоонкологический дженерик

ФАС согласовала цены на противоонкологический препарат «Регорафениб-Амедарт»

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик "Регорафениб-Амедарт" в рамках одноименного международного непатентованного наименования, согласованная цена на 50% ниже относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга", сообщили в ведомстве.
"Цены на противоонкологический препарат "Регорафениб-Амедарт" снижены на 50%. Это второй дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования", - говорится в сообщении.
Согласованные предельные отпускные цены на препарат снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга" на 50%, добавляет служба.
Кроме того, после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Регорафениб-Промомед", также должны быть снижены. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.
Подчеркивается, что снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Здание ФАС России. Архив - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона"
11 февраля, 10:07
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
