На Западе раскрыли противоречие в заявлениях о России - РИА Новости, 06.10.2025
19:14 06.10.2025
На Западе раскрыли противоречие в заявлениях о России
На Западе раскрыли противоречие в заявлениях о России - РИА Новости, 06.10.2025
На Западе раскрыли противоречие в заявлениях о России
Лидеры европейских стран не осознают последствий для Европы в случае вооруженного столкновения с Россией, считает автор статьи в издании American Thinker Джей... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:14:00+03:00
2025-10-06T19:14:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
такер карлсон
владимир путин
нато
россия
европа
сша
в мире, россия, европа, сша, такер карлсон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
На Западе раскрыли противоречие в заявлениях о России

AT: европейские политики не понимают последствий возможного конфликта с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидеры европейских стран не осознают последствий для Европы в случае вооруженного столкновения с Россией, считает автор статьи в издании American Thinker Джей Би Шурк.
"Обладая таким же количеством боеголовок, что и США, Россия была и остается смертоносным противником, а "Орешник" способен поразить любую точку Европы в обход любых перехватчиков", — говорится в материале.
ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией
Вчера, 18:24
По мнению журналиста, заявления о якобы слабости России идут вразрез с истерикой о "российской угрозе", которую постоянно закатывают некоторые европейские политики.
"Самое противоречивое в этом то, что те же люди, кто презрительно клеймят Россию “бумажным тигром”, одновременно внушают нам, что она готовится завоевать всю Европу. Европейские политики нагнетают среди общественности паранойю и истерию в промышленных масштабах", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Подвижный грунтовый ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Подумайте дважды". На Западе предупредили НАТО о конфликте с Россией
3 октября, 18:05
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияЕвропаСШАТакер КарлсонВладимир ПутинНАТО
 
 
