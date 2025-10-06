"Самое противоречивое в этом то, что те же люди, кто презрительно клеймят Россию “бумажным тигром”, одновременно внушают нам, что она готовится завоевать всю Европу. Европейские политики нагнетают среди общественности паранойю и истерию в промышленных масштабах", — говорится в публикации.