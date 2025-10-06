МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидеры европейских стран не осознают последствий для Европы в случае вооруженного столкновения с Россией, считает автор статьи в издании American Thinker Джей Би Шурк.
По мнению журналиста, заявления о якобы слабости России идут вразрез с истерикой о "российской угрозе", которую постоянно закатывают некоторые европейские политики.
"Самое противоречивое в этом то, что те же люди, кто презрительно клеймят Россию “бумажным тигром”, одновременно внушают нам, что она готовится завоевать всю Европу. Европейские политики нагнетают среди общественности паранойю и истерию в промышленных масштабах", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
