"Игра началась". На Западе высказались об упреках Меркель из-за России
17:06 06.10.2025
"Игра началась". На Западе высказались об упреках Меркель из-за России
"Игра началась". На Западе высказались об упреках Меркель из-за России
"Игра началась". На Западе высказались об упреках Меркель из-за России

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Европе начали играть в игру по перекладыванию друг на друга вины за ухудшение отношений с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя слова Ангелы Меркель о косвенной ответственности Польши и Прибалтики за начало СВО.
"Началась игра в обвинения: Меркель обвиняет Польшу и страны Балтии в невыполнении Минских мирных соглашений и в разрыве дипломатических отношений между ЕС и Россией", — написал Дизен в соцсети X.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Меркель не допустила бы конфликта на Украине, считает Вучич
Вчера, 15:49
По мнению эксперта, это утверждение бывшего канцлера ФРГ не лишены смысла, поскольку Европа много лет пренебрегала интересами России в сфере безопасности.
"Нельзя сказать, что она неправа. Однако все члены ЕС на протяжении тридцати лет игнорировали опасения Москвы по поводу ее безопасности в своих усилиях по построению новой Европы без России, и все члены ЕС продолжают бойкотировать дипломатию и искать военные решения", — добавил Дизен.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Вчера, 06:56
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Partizán заявила, что Польша и страны Прибалтики еще в 2021 году саботировали попытки решения украинского кризиса и поиска диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало СВО.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что устойчивый мир на Украине невозможен без искоренения первопричин конфликта, в числе которых значатся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в блок Украины.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Меркель никогда не отличалась глубоким умом, заявил Пушков
31 августа, 20:44
 
