"Игра началась". На Западе высказались об упреках Меркель из-за России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Европе начали играть в игру по перекладыванию друг на друга вины за ухудшение отношений с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя слова Ангелы Меркель о косвенной ответственности Польши и Прибалтики за начало СВО.