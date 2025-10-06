"Игра началась". На Западе высказались об упреках Меркель из-за России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Европе начали играть в игру по перекладыванию друг на друга вины за ухудшение отношений с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя слова Ангелы Меркель о косвенной ответственности Польши и Прибалтики за начало СВО.
"Нельзя сказать, что она неправа. Однако все члены ЕС на протяжении тридцати лет игнорировали опасения Москвы по поводу ее безопасности в своих усилиях по построению новой Европы без России, и все члены ЕС продолжают бойкотировать дипломатию и искать военные решения", — добавил Дизен.
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Partizán заявила, что Польша и страны Прибалтики еще в 2021 году саботировали попытки решения украинского кризиса и поиска диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало СВО.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что устойчивый мир на Украине невозможен без искоренения первопричин конфликта, в числе которых значатся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в блок Украины.
