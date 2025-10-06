Нелегко и стыдно жить в стране, которая ежеминутно (с перерывами на чистку калашникова) безнаказанно атакует благоухающий европейский сад, где пакистанские мэры все время улыбаются и говорят друг другу при встрече: "Салам, кайсе хо?" ("Привет, как дела?").

На выходных пришли очередные тревожные новости. Согласно публикации в Би-би-си, "Россия на регулярной основе преследует британские космические спутники". Если бы это было хоть раз в месяц — то это еще туда-сюда, но бессовестные русские "вмешиваются в работу британских спутников еженедельно". Об этом сообщил не кто-нибудь, а целый глава космического командования Королевских военно-воздушных сил генерал-майор Пол Тедман. По его словам, ситуация просто вопиющая: русские спутники "довольно близко" подлетают к британским и пытаются собрать с них информацию. Если те наотрез отказываются, то их глушат. В итоге британский военный флот из шести спутников находится в постоянной опасности космического буллинга.

На самом деле гадкие русские используют мирный космос для террора и саботажа Европы уже давно. Например, в марте этого года шесть европейских стран подали жалобу в ООН по поводу того, что Россия беспардонно вмешивается в их спутниковые коммуникации. Один из самых ужасных случаев: на телеканале BabyTV в Нидерландах "и других европейских странах" вдруг на секунду появилась русская "государственная пропаганда". Что может быть циничнее и враждебнее, чем гимн России во время мультика о небинарных единорогах?

То, что у русских вообще нет тормозов, это в Европе понятно всем, но еще чешутся незаживающие раны, нанесенные историей про взрывающиеся посылки на европейских складах DHL. Согласно самым свежим данным от Генпрокуратуры и уголовной полиции Литвы, которая, понятное дело, держит руку на пульсе всех происшествий в Европе, за этой операцией стояло само ГРУ. Шпионская группа, состоявшая из "двух украинских пенсионеров и двух украинских беженцев студенческого возраста", рандомно рассылала по Европе "косметику, китайские подушки для массажа шеи и секс-игрушки", снаряженные зажигательными устройствами. Исходя из того, что европейцы к секс-игрушкам относятся чрезвычайно серьезно, ГРУ посягнуло на самое святое.

Россия дошла до того, что наплевала даже на дипломатическую неприкосновенность. Некоторое время назад вспыхнул скандал: в американском и канадском посольствах в Гаване (Куба) начали косяками заболевать дипломаты и члены их семей, которые жаловались на потерю слуха, головную боль, головокружение и тошноту. Изначально американские спецслужбы пришли к выводу, что "причастность к заболеваниям каких-либо зарубежных акторов крайне маловероятна", но опять же с помощью мощных латвийских контрразведчиков удалось выяснить, что за инцидентом стоит "Группа 29155" ГРУ, специализирующаяся на "нелетальном акустическом оружии". После того как "гаванский синдром" стал широко известен, стало ясно, что за головной болью и тошнотой в западных посольствах по всему миру стоят не попойки и приемы с возлияниями, а русские спецагенты с акустическими излучателями в кустах.

Но русским оказалось мало безобразничать на суше — они полезли терроризировать Европу в море. В свое время европейских любителей зверушек возмутила история: к норвежским рыбакам подплыл кит-белуха, на котором была упряжь с надписью "Санкт-Петербург", а сам кит был дружелюбный и реагировал на жесты людей, в связи с чем у норвежской разведки возникли подозрения, что "он был тренирован спецподразделениями ВМФ России" и осуществлял "слежку за европейскими судами". Поскольку подозрения в адрес России автоматически являются доказательствами, дело было торжественно раскрыто.

Российские спецслужбы настолько беспринципны, что используют в своих грязных провокациях не только невинных животных, но и невинных олигархов. В апреле этого года Министерство обороны Великобритании опубликовало доклад, согласно которому русские начали осуществлять разведку в британских водах еще задолго до начала СВО. В частности, в докладе были приведены леденящие кровь подробности о том, что для тайных миссий русские используют олигархов на их личных суперъяхтах. На многих таких обманчиво респектабельных судах есть так называемые мунпулы (moon poоls) — колодцы или отверстия для выхода водолазов и спуска подводных аппаратов, благодаря чему можно спокойно проводить разведку и резать кабели, отвлекая внимание оргиями с супермоделями.

Но и это еще не все: русские готовы использовать в своих грязных играх само солнце. Один из самых известных западных мозговых центров, Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI), в июле этого года разоблачил еще один коварный план России в докладе "Неестественные катастрофы: следующая линия фронта в гибридной войне России". На этот раз русские хотят вредить свободному миру с помощью "солнечного геоинжиниринга": впрыскивая аэрозоли в стратосферу и осветляя морские облака, Россия может "искусственно замедлять рост глобальных температур за счет уменьшения количества солнечного света, достигающего поверхности Земли", что, в свою очередь, "подрывает сельское хозяйство и работу критической инфраструктуры". В докладе, правда, есть приписка, что "на данный момент нет публичных доказательств, что Кремль планирует использовать технологии солнечной геоинженерии в качестве оружия или даже рассматривает такую возможность", но это неважно, ведь преступный умысел налицо.

Если же говорить об этих вещах в более серьезном тоне, то мы наблюдаем мощнейшую информационную кампанию, цель которой даже не скрывается и практически ежедневно раскрывается в заголовках европейских СМИ: "Отчет: количество российских операций по саботажу в Европе увеличилось в четыре раза с 2023 года"; "Саботаж демонстрирует, что враждебность России к Европе выходит за пределы конфликта на Украине"; "Исследование: Европа все чаще становится целью российских диверсий" и так далее. Европейские обыватели должны вздрагивать от каждого шороха и в каждом темном углу видеть кровожадных русских — так же как и сами лидеры европейских стран.

Они поняли, что втянуть США в конфликт с Россией им не удается, и до них начинает доходить, что антироссийская и провоенная истерия может для них плохо кончиться. И теперь им страшно. Очень страшно.