Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае"

Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 06.10.2025

Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на "Валдае"

2025-10-06
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев "очень внимательно выслушать" речь президента России Владимира Путина в Сочи на пленарной...

БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев "очень внимательно выслушать" речь президента России Владимира Путина в Сочи на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай". На прошлой неделе президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, услышат ли на Западе его сигналы из "валдайской речи", отметил, что это дело европейских лидеров, как на это отреагировать. "И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе "Валдай". Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу", - сказала она евродепутатам во время дебатов насчёт вотума недоверия против нее. Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны - ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают. Российский лидер также объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам, несмотря на то, что Вашингтон продолжает их импорт, латинским выражением "Что позволено Юпитеру, не позволено быку".

