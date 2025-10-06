В Эстонии испортили плакаты с призывом учить детей на родном языке

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вандалы в Эстонии испортили несколько предвыборных плакатов с изображением кандидата в депутаты Маардуского городского собрания и главу союза "Голос Маарду" Николая Дегтяренко с призывом оставить за детьми право обучения на их родном языке, в том числе на русском, передает телерадиокомпания ERR.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перешли на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы.

"В сентябре и октябре были умышленно повреждены в общей сложности пять баннеров с изображением Николая Дегтяренко в (населенных пунктах - ред.) Мууга, Ласнамяэ и Маарду. Однотипный характер повреждений дает основания предполагать, что действует организованная группа злоумышленников, повреждающих только двуязычные плакаты с призывом сохранить за детьми право учиться на родном языке путем открытия в Маарду филиала частной школы", - цитирует слова Дегтяренко телерадиокомпания.

По его словам, полиция ранее уже возбуждала дело на основе порчи имущества разжигании межнациональной розни и препятствии избирательной агитации. Дегтяренко вновь направил заявление в полицию о новых актах вандализма, отмечает ERR.

В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.