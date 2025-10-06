Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии испортили плакаты с призывом учить детей на родном языке
21:44 06.10.2025
В Эстонии испортили плакаты с призывом учить детей на родном языке
В Эстонии испортили плакаты с призывом учить детей на родном языке - РИА Новости, 06.10.2025
В Эстонии испортили плакаты с призывом учить детей на родном языке
Вандалы в Эстонии испортили несколько предвыборных плакатов с изображением кандидата в депутаты Маардуского городского собрания и главу союза "Голос Маарду"... РИА Новости, 06.10.2025
В мире, Эстония, ООН
В Эстонии испортили плакаты с призывом учить детей на родном языке

ERR: в Эстонии испортили плакаты с призывом учить детей на родном языке

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вандалы в Эстонии испортили несколько предвыборных плакатов с изображением кандидата в депутаты Маардуского городского собрания и главу союза "Голос Маарду" Николая Дегтяренко с призывом оставить за детьми право обучения на их родном языке, в том числе на русском, передает телерадиокомпания ERR.
В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перешли на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы.
"В сентябре и октябре были умышленно повреждены в общей сложности пять баннеров с изображением Николая Дегтяренко в (населенных пунктах - ред.) Мууга, Ласнамяэ и Маарду. Однотипный характер повреждений дает основания предполагать, что действует организованная группа злоумышленников, повреждающих только двуязычные плакаты с призывом сохранить за детьми право учиться на родном языке путем открытия в Маарду филиала частной школы", - цитирует слова Дегтяренко телерадиокомпания.
По его словам, полиция ранее уже возбуждала дело на основе порчи имущества разжигании межнациональной розни и препятствии избирательной агитации. Дегтяренко вновь направил заявление в полицию о новых актах вандализма, отмечает ERR.
В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.
Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
Заголовок открываемого материала