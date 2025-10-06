https://ria.ru/20251006/es-2046709614.html
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню
Президент Франции Эммануэль Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство, сообщает... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:33:00+03:00
2025-10-06T19:33:00+03:00
2025-10-06T19:46:00+03:00
франция
в мире
эммануэль макрон
себастьян лекорню
франция
2025
франция, в мире, эммануэль макрон, себастьян лекорню
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае нового провала Лекорню