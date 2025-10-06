Рейтинг@Mail.ru
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 06.10.2025 (обновлено: 19:46 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/es-2046709614.html
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню - РИА Новости, 06.10.2025
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню
Президент Франции Эммануэль Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство, сообщает... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:33:00+03:00
2025-10-06T19:46:00+03:00
франция
в мире
эммануэль макрон
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040789917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dae740117af9027cc38e38442194715.jpg
https://ria.ru/20251006/makron-2046680987.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040789917_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_73829ba33541fa29701d43a0089df7a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, эммануэль макрон, себастьян лекорню
Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню

BFMTV: Макрон возьмет на себя ответственность в случае нового провала Лекорню

© AP Photo / Aurelien MorissardСебастьен Лекорню
Себастьен Лекорню - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Себастьен Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство, сообщает BFMTV со ссылкой на окружение главы государства.
Ранее в понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Конец республики". У Макрона отбирают власть
Вчера, 18:01
 
ФранцияВ миреЭммануэль МакронСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала