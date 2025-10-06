https://ria.ru/20251006/es-2046705676.html
Экс-премьер Франции встретится с представителями политсил
Экс-премьер Франции встретится с представителями политсил - РИА Новости, 06.10.2025
Экс-премьер Франции встретится с представителями политсил
Ушедший в отставку премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что по поручению президента Эммануэля Макрона планирует встретиться с представителями... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:24:00+03:00
2025-10-06T19:24:00+03:00
2025-10-06T19:31:00+03:00
франция
в мире
себастьян лекорню
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040789917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dae740117af9027cc38e38442194715.jpg
https://ria.ru/20251006/makron-2046680987.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040789917_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_73829ba33541fa29701d43a0089df7a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, себастьян лекорню, эммануэль макрон
Франция, В мире, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
Экс-премьер Франции встретится с представителями политсил
Экс-премьер Франции Лекорню встретится с представителями политсил