ЕС может ввести санкции против стейблкоина А7А5, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.10.2025
19:01 06.10.2025
ЕС может ввести санкции против стейблкоина А7А5, пишет Bloomberg
ЕС рассматривает возможность введения санкций против стейблкоина А7А5, который привязан к рублю, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы. РИА Новости, 06.10.2025
2025
россия, белоруссия, центральная азия, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Белоруссия, Центральная Азия, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций против стейблкоина А7А5, который привязан к рублю, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы.
"Европейский союз предложил ввести санкции в отношении А7А5", - говорится в публикации.
По данным агентства, возможные ограничения затронут любое участие организаций в ЕС в транзакциях с стейблкоином. Как отмечается, ЕС также намерен ввести санкции против нескольких банков в России, Белоруссии и Центральной Азии за обеспечение транзакций с А7А5.
В сентябре российская платформа трансграничных переводов A7 (создана ПСБ) сообщила, что стейблкоин А7А5 с привязкой к рублю получил квалификацию в качестве цифрового финансового актива (ЦФА), теперь российские импортеры и экспортеры могут использовать их как средство платежа для трансграничных расчетов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия Белоруссия Центральная Азия Владимир Путин Евросоюз В мире
 
 
