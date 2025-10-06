ЕС может ввести санкции против стейблкоина А7А5, пишет Bloomberg

В сентябре российская платформа трансграничных переводов A7 (создана ПСБ) сообщила, что стейблкоин А7А5 с привязкой к рублю получил квалификацию в качестве цифрового финансового актива (ЦФА), теперь российские импортеры и экспортеры могут использовать их как средство платежа для трансграничных расчетов.