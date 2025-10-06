Задержанные граждане Польши из "Флотилии стойкости" прибыли в Афины

ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Граждане Польши, задержанные израильскими военными в составе "Флотилии стойкости" освобождены и прибыли в Афины, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". Среди них несколько граждан Польши, в том числе депутат сейма Франтишек Стерчевский.
"Наши граждане безопасно приземлились в Афинах. Благодарю наших дипломатов и консульские службы за быстрые действия", - написал Сикорский на платформе Х.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.