Задержанные граждане Польши из "Флотилии стойкости" прибыли в Афины - РИА Новости, 06.10.2025
18:41 06.10.2025
Задержанные граждане Польши из "Флотилии стойкости" прибыли в Афины
Граждане Польши, задержанные израильскими военными в составе "Флотилии стойкости" освобождены и прибыли в Афины, сообщил министр иностранных дел республики...
в мире
израиль
польша
афины
радослав сикорский
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, польша, афины, радослав сикорский, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Польша, Афины, Радослав Сикорский, Обострение палестино-израильского конфликта
Задержанные граждане Польши из "Флотилии стойкости" прибыли в Афины

Сикорский: задержанные граждане Польши из "Флотилии стойкости" прибыли в Афины

© Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Global Sumud Flotilla
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Граждане Польши, задержанные израильскими военными в составе "Флотилии стойкости" освобождены и прибыли в Афины, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". Среди них несколько граждан Польши, в том числе депутат сейма Франтишек Стерчевский.
"Наши граждане безопасно приземлились в Афинах. Благодарю наших дипломатов и консульские службы за быстрые действия", - написал Сикорский на платформе Х.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Израиль депортирует граждан Бельгии, задержанных на "Флотилии стойкости"
