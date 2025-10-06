https://ria.ru/20251006/es-2046667572.html
Экоактивисты пытались проникнуть в здание штаб-квартиры ХДС в Берлине
Экоактивисты пытались проникнуть в здание штаб-квартиры ХДС в Берлине - РИА Новости, 06.10.2025
Экоактивисты пытались проникнуть в здание штаб-квартиры ХДС в Берлине
Трое активистов экодвижения "Новое поколение" были задержаны в понедельник утром у главного входа в штаб-квартиру партии Berliner Morgenpost в Берлине после...
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Трое активистов экодвижения "Новое поколение" были задержаны в понедельник утром у главного входа в штаб-квартиру партии Berliner Morgenpost в Берлине после того, как они попытались проникнуть в здание и разместили на нём плакат, сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на правоохранительные органы. "Члены организации приклеили плакат к зданию и пытались войти внутрь", - сообщили правоохранители. Кроме того, на фасаде была повреждена бюстовая скульптура, а на тротуаре перед зданием были символически разложены фальшивые купюры по 500 евро. Полиция установила личности ещё 17 участников акции, которые после проверки документов были отпущены. По факту инцидента начаты расследования по подозрению в попытке незаконного проникновения и нанесении материального ущерба. Ранее активист движения Рафаэль Телен заявил журналу Spiegel, что экологическое движение "Последнее поколение" (Letzte Generation) сменило название на "Новое поколение" (Neue Generation). Активисты "Нового поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания, пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.
Трое активистов экодвижения "Новое поколение" были задержаны в понедельник утром у главного входа в штаб-квартиру партии Berliner Morgenpost в Берлине после того, как они попытались проникнуть в здание и разместили на нём плакат, сообщила газета Berliner Morgenpost
со ссылкой на правоохранительные органы.
"Члены организации приклеили плакат к зданию и пытались войти внутрь", - сообщили правоохранители. Кроме того, на фасаде была повреждена бюстовая скульптура, а на тротуаре перед зданием были символически разложены фальшивые купюры по 500 евро.
Полиция установила личности ещё 17 участников акции, которые после проверки документов были отпущены. По факту инцидента начаты расследования по подозрению в попытке незаконного проникновения и нанесении материального ущерба.
Ранее активист движения Рафаэль Телен заявил журналу Spiegel, что экологическое движение "Последнее поколение" (Letzte Generation) сменило название на "Новое поколение" (Neue Generation).
Активисты "Нового поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания, пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.