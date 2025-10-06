Рейтинг@Mail.ru
Экоактивисты пытались проникнуть в здание штаб-квартиры ХДС в Берлине - РИА Новости, 06.10.2025
16:13 06.10.2025
Экоактивисты пытались проникнуть в здание штаб-квартиры ХДС в Берлине
2025-10-06T16:13:00+03:00
2025-10-06T16:13:00+03:00
в мире
берлин (город)
хдс/хсс
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Трое активистов экодвижения "Новое поколение" были задержаны в понедельник утром у главного входа в штаб-квартиру партии Berliner Morgenpost в Берлине после того, как они попытались проникнуть в здание и разместили на нём плакат, сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на правоохранительные органы. "Члены организации приклеили плакат к зданию и пытались войти внутрь", - сообщили правоохранители. Кроме того, на фасаде была повреждена бюстовая скульптура, а на тротуаре перед зданием были символически разложены фальшивые купюры по 500 евро. Полиция установила личности ещё 17 участников акции, которые после проверки документов были отпущены. По факту инцидента начаты расследования по подозрению в попытке незаконного проникновения и нанесении материального ущерба. Ранее активист движения Рафаэль Телен заявил журналу Spiegel, что экологическое движение "Последнее поколение" (Letzte Generation) сменило название на "Новое поколение" (Neue Generation). Активисты "Нового поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания, пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
берлин (город)
в мире, берлин (город), хдс/хсс
В мире, Берлин (город), ХДС/ХСС
Задержание активистов экодвижения "Новое поколение" в Берлине
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Трое активистов экодвижения "Новое поколение" были задержаны в понедельник утром у главного входа в штаб-квартиру партии Berliner Morgenpost в Берлине после того, как они попытались проникнуть в здание и разместили на нём плакат, сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на правоохранительные органы.
"Члены организации приклеили плакат к зданию и пытались войти внутрь", - сообщили правоохранители. Кроме того, на фасаде была повреждена бюстовая скульптура, а на тротуаре перед зданием были символически разложены фальшивые купюры по 500 евро.
Полиция установила личности ещё 17 участников акции, которые после проверки документов были отпущены. По факту инцидента начаты расследования по подозрению в попытке незаконного проникновения и нанесении материального ущерба.
Ранее активист движения Рафаэль Телен заявил журналу Spiegel, что экологическое движение "Последнее поколение" (Letzte Generation) сменило название на "Новое поколение" (Neue Generation).
Активисты "Нового поколения" известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, портят краской известные здания, пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
Экоактивисты из организации Последнее поколение ворвались в избирательный штаб кандидата в президенты Польши мэра Варшавы Рафала Тшасковского - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Экоактивисты ворвались в штаб кандидата в президенты Польши
19 мая, 14:02
 
