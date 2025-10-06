Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" могут судить в Польше - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 06.10.2025 (обновлено: 15:16 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/es-2046644789.html
Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" могут судить в Польше
Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" могут судить в Польше - РИА Новости, 06.10.2025
Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" могут судить в Польше
Подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева теоретически могут судить и в Польше, сообщил... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:32:00+03:00
2025-10-06T15:16:00+03:00
в мире
польша
россия
сша
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045463889_0:3:360:206_1920x0_80_0_0_63dc980308a58fff4f992c85dd896a5a.jpg
https://ria.ru/20251002/ministr--2045805663.html
польша
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045463889_0:0:360:270_1920x0_80_0_0_985299ec074a43d379cf26057671b697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, сша, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, министерство обороны сша, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток — 2, северный поток
В мире, Польша, Россия, США, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Министерство обороны США, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Северный поток — 2, Северный поток
Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" могут судить в Польше

Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" украинца могут судить в Польше

© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсетиВладимир Журавлев
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсети
Владимир Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева теоретически могут судить и в Польше, сообщил журналистам его польский адвокат Тимотеуш Папроцкий.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест.
"Для этого имеется процессуальная предпосылка", - сказал адвокат, отвечая на вопрос, могут ли Журавлева судить в Польше польский суд.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Польский министр предостерег от давления в деле о "Северных потоках"
2 октября, 11:30
 
В миреПольшаРоссияСШАСеймур ХершДмитрий ПесковДжо БайденМинистерство обороны СШАГенеральная прокуратура РФООНСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала