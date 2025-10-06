Подозреваемого в теракте на "Северном потоке" могут судить в Польше

ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева теоретически могут судить и в Польше, сообщил журналистам его польский адвокат Тимотеуш Папроцкий.

"Для этого имеется процессуальная предпосылка", - сказал адвокат, отвечая на вопрос, могут ли Журавлева судить в Польше польский суд.