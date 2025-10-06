ЕС рискует столкнуться с кризисом, считает политолог

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

АНКАРА, 6 окт — РИА Новости. Масштабная бюрократизация и усиление оппозиционных движений создадут серьёзные проблемы для Европейского союза, который столкнётся с трудностями при принятии стратегических решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара—Москва" Энгин Озер.

"Огромная бюрократия в Брюсселе затрудняет принятие Союзом решений по стратегическим вопросам, а усиление оппозиционных движений создаст серьёзные проблемы", — отметил собеседник агентства.

По словам эксперта, не стоит ожидать, что Россия будет напрямую участвовать в конфликте, направленном против европейской милитаризации.

"Москва, вероятно, переведёт противостояние в более сложную, гибридную плоскость. Европейский союз, сталкивающийся с серьёзными экспортными трудностями на фоне роста цен на энергоносители и конкуренции со стороны дешёвых китайских товаров, остро нуждается в новых рынках и доступных источниках энергии", — подчеркнул Озер.

В то же время, по прогнозу аналитика, Москва предпримет шаги, направленные на дальнейшее развитие отношений со всеми странами, представляющими интерес для Европы.