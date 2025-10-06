https://ria.ru/20251006/energosnabzhenie-2046565828.html
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям - РИА Новости, 06.10.2025
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям
Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:12:00+03:00
2025-10-06T07:12:00+03:00
2025-10-06T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20251006/bespilotniki-2046564623.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям
Гладков: в Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям