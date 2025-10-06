Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 06.10.2025
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям - РИА Новости, 06.10.2025
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям
Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2025
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям

Гладков: в Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В воскресенье губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района.
"По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей - это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены", - написал Гладков в своем канале в Max.
