Эксперт рассказал о последствиях урегулирования в Газе на условиях Трампа

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Если война в секторе Газа закончится на условиях, которые предлагает президент США Дональд Трамп, то это будет катастрофой для правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Крылов.

"Война в Газе напрямую связана с внутриполитической ситуацией в самом Израиле : жизнеспособность правительства Нетаньяху во многом зависит от развития ситуации в палестинском анклаве. Окончание войны - это катастрофа для правительства Нетаньяху… Дело в том, что правые националисты, религиозные фанатики, сторонники Израиля, а именно они сейчас составляют большинство правительства Нетаньяху, никогда не простят ему потерю Газы.... Левые не простят ему многочисленных жертв войны и гигантских расходов на нее, военные не смогут смириться, что провели два года напрасно на фронте", - сказал он, выступая на круглом столе "Два года израильско-палестинской войны. Сработает ли мирный план Трампа ?" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Крылов считает, что Нетаньяху может согласиться на пункт об обмене заложников, но остальные пункты нового плана Трампа по Газе выполнять не будет.

Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС. В понедельник в Египте ожидается начало переговоров по реализации плана Трампа с участием делегаций Израиля, США и представителей ХАМАС.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.