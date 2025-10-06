Запад готовит Прибалтику и Польшу для войны с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз и страны блока НАТО готовят целый ряд государств, среди которых Польша, прибалтийские и скандинавские страны, для участия в прокси-войнах с Россией, высказал мнение в беседе с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош.

"Стратегия Европы НАТО предусматривает подготовку на границах России ряда государств, которые бы выступили своеобразными прокси-агентами в прокси-войнах будущего. Сейчас роль прокси-агента выполняет Украина. Европейские и натовские политики в целом ставят задачу по расширению круга стран, которые могут быть втянуты в конфликт с Россией в качестве прокси-силы, это, например, Финляндия , страны Прибалтики, Польша, некоторые страны на Кавказе и в Центральной Азии . Вот стратегия прокси-войн как раз и предусматривает втягивание этих государств в вооруженные конфликты с Россией", - считает Бартош.

По мнению эксперта, Запад не будет вступать в открытую конфронтацию с Россией, но будет ослаблять ее посредством действий различного рода подрывных сил, принадлежность которых к натовским странам будет категорически отрицаться. Кроме того, вовлеченным в эту деятельность государствам обязательно будет оказываться помощь оружием, финансами, а также информационная поддержка, уверен он.

"Позиция стран Запада в рамках стратегии гибридной войны против России - создание максимальной неопределенности, предоставление своей территории для различного рода провокаций против России: подготовка наемников, запуск дронов неустановленной принадлежности, провокации в Балтийском море . Все это входит в их стратегию", - добавил Бартош.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.