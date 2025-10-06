Рейтинг@Mail.ru
Запад готовит Прибалтику и Польшу для войны с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 06.10.2025
14:14 06.10.2025
Запад готовит Прибалтику и Польшу для войны с Россией, считает эксперт
Запад готовит Прибалтику и Польшу для войны с Россией, считает эксперт
Запад готовит Прибалтику и Польшу для войны с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз и страны блока НАТО готовят целый ряд государств, среди которых Польша, прибалтийские и скандинавские страны, для участия в прокси-войнах с Россией, высказал мнение в беседе с РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош.
Ранее в интервью венгерскому изданию Partizán экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
"Стратегия Европы и НАТО предусматривает подготовку на границах России ряда государств, которые бы выступили своеобразными прокси-агентами в прокси-войнах будущего. Сейчас роль прокси-агента выполняет Украина. Европейские и натовские политики в целом ставят задачу по расширению круга стран, которые могут быть втянуты в конфликт с Россией в качестве прокси-силы, это, например, Финляндия, страны Прибалтики, Польша, некоторые страны на Кавказе и в Центральной Азии. Вот стратегия прокси-войн как раз и предусматривает втягивание этих государств в вооруженные конфликты с Россией", - считает Бартош.
По мнению эксперта, Запад не будет вступать в открытую конфронтацию с Россией, но будет ослаблять ее посредством действий различного рода подрывных сил, принадлежность которых к натовским странам будет категорически отрицаться. Кроме того, вовлеченным в эту деятельность государствам обязательно будет оказываться помощь оружием, финансами, а также информационная поддержка, уверен он.
"Позиция стран Запада в рамках стратегии гибридной войны против России - создание максимальной неопределенности, предоставление своей территории для различного рода провокаций против России: подготовка наемников, запуск дронов неустановленной принадлежности, провокации в Балтийском море. Все это входит в их стратегию", - добавил Бартош.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Также он заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
