https://ria.ru/20251006/ekspert-2046596550.html
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО - РИА Новости, 06.10.2025
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО
Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало специальной военной операции на Украине, никак не отразится... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:37:00+03:00
2025-10-06T11:37:00+03:00
2025-10-06T11:37:00+03:00
в мире
германия
польша
прибалтика
ангела меркель
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005170841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2069a9d6f5c3ae905d3f74c6897824b4.jpg
https://ria.ru/20251006/germaniya-2046565024.html
германия
польша
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005170841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae3c506e96c85733075dce33ce178e2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, прибалтика, ангела меркель, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Германия, Польша, Прибалтика, Ангела Меркель, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО
Бордачев: слова Меркель о вине Прибалтики в СВО не отразятся на политике ЕС