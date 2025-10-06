Рейтинг@Mail.ru
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/ekspert-2046596550.html
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО - РИА Новости, 06.10.2025
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО
Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало специальной военной операции на Украине, никак не отразится... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:37:00+03:00
2025-10-06T11:37:00+03:00
в мире
германия
польша
прибалтика
ангела меркель
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005170841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2069a9d6f5c3ae905d3f74c6897824b4.jpg
https://ria.ru/20251006/germaniya-2046565024.html
германия
польша
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005170841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae3c506e96c85733075dce33ce178e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, польша, прибалтика, ангела меркель, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Германия, Польша, Прибалтика, Ангела Меркель, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В "Валдае" прокомментировали заявление Меркель о СВО

Бордачев: слова Меркель о вине Прибалтики в СВО не отразятся на политике ЕС

© AP Photo / Michael KappelerБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало специальной военной операции на Украине, никак не отразится на политике Европы, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
Ранее в интервью венгерскому изданию Partizán Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции.
"Валить друг на друга начали, нашла маленьких, на которых можно все свалить... Это заявление не может повлиять на политику Европы, никаким образом не отразится", - сказал Бордачев.
По его словам, ответственность за происходящее несут в первую очередь такие страны, как Германия, Франция и Англия.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Вчера, 06:56
 
В миреГерманияПольшаПрибалтикаАнгела МеркельМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала