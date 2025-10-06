Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение

В пресс-службе отметили, что, согласно заключению специалистов, "подсудимый нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает фактический характер своих действий и не может руководить ими".

По данным следствия, отец периодически издевался над годовалой дочерью, а 30 декабря 2023 года, выпив, выбросил девочку с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных травм ребенок погиб на месте. В тот же день фигурант вымогал у своей супруги деньги. На следующий день он напал на мужчину, у которого похитил из квартиры имущество и деньги на сумму более 170 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, истязании, разбое, вымогательстве и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.