Рейтинг@Mail.ru
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/ekaterinburg-2046577643.html
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение - РИА Новости, 06.10.2025
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве годовалой дочери, которую он сбросил с пятого этажа, направлен на принудительное лечение, сообщает объединенная... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:43:00+03:00
2025-10-06T09:43:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250801/moskva-2032873457.html
https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение

Мужчину, выбросившего младенца с балкона, направили на принудительное лечение

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве годовалой дочери, которую он сбросил с пятого этажа, направлен на принудительное лечение, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Постановлением Свердловского областного суда Илье Иванову назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Москве хотят отправить на лечение мужчину, выбросившего семью из окна
1 августа, 16:36
В пресс-службе отметили, что, согласно заключению специалистов, "подсудимый нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает фактический характер своих действий и не может руководить ими".
По данным следствия, отец периодически издевался над годовалой дочерью, а 30 декабря 2023 года, выпив, выбросил девочку с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных травм ребенок погиб на месте. В тот же день фигурант вымогал у своей супруги деньги. На следующий день он напал на мужчину, у которого похитил из квартиры имущество и деньги на сумму более 170 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, истязании, разбое, вымогательстве и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 5 января 2024 года арестовал фигуранта, 9 декабря пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила о признании его невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске
16 апреля, 09:32
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала