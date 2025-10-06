https://ria.ru/20251006/ekaterinburg-2046577643.html
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение - РИА Новости, 06.10.2025
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве годовалой дочери, которую он сбросил с пятого этажа, направлен на принудительное лечение, сообщает объединенная... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:43:00+03:00
2025-10-06T09:43:00+03:00
2025-10-06T09:43:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
россия
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение
Мужчину, выбросившего младенца с балкона, направили на принудительное лечение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве годовалой дочери, которую он сбросил с пятого этажа, направлен на принудительное лечение, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Постановлением Свердловского областного суда
Илье Иванову назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, согласно заключению специалистов, "подсудимый нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает фактический характер своих действий и не может руководить ими".
По данным следствия, отец периодически издевался над годовалой дочерью, а 30 декабря 2023 года, выпив, выбросил девочку с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных травм ребенок погиб на месте. В тот же день фигурант вымогал у своей супруги деньги. На следующий день он напал на мужчину, у которого похитил из квартиры имущество и деньги на сумму более 170 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, истязании, разбое, вымогательстве и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга
5 января 2024 года арестовал фигуранта, 9 декабря пресс-служба регионального управления СК РФ
сообщила о признании его невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.