Ефимов рассказал о заселении дома реновации в проезде Черепановых

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В проезде Черепановых на севере Москвы стартовал осмотр квартир в построенном по реновации доме, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Жилой комплекс (проезд Черепановых, 10) состоит из пяти корпусов. Всего в нем 864 квартиры общей площадью более 54 тысяч квадратных метров.

"Всего комфортные квартиры в жилом комплексе получат около 1,1 тысячи москвичей из восьми старых зданий. Ранее в районе уже переехали в новостройки жители семи старых домов. Всего по действующей программе реновации в новые квартиры здесь планируют переселить 23,4 тысячи горожан", – прокомментировал Владимир Ефимов.

В сообщении уточняется, что на осмотры квартир в жилом комплексе уже приглашены жители трех домов на Коптевской улице, а также двух пятиэтажек на улицах Приорова и Большая Академическая.