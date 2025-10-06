Рейтинг@Mail.ru
Ефимов рассказал о заселении дома реновации в проезде Черепановых
09:12 06.10.2025
Ефимов рассказал о заселении дома реновации в проезде Черепановых
Ефимов рассказал о заселении дома реновации в проезде Черепановых
Ефимов рассказал о заселении дома реновации в проезде Черепановых
В проезде Черепановых на севере Москвы стартовал осмотр квартир в построенном по реновации доме, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:12:00+03:00
2025-10-06T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов рассказал о заселении дома реновации в проезде Черепановых

Ефимов: в доме реновации в проезде Черепановых приступили к осмотру квартир

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В проезде Черепановых на севере Москвы стартовал осмотр квартир в построенном по реновации доме, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Жилой комплекс (проезд Черепановых, 10) состоит из пяти корпусов. Всего в нем 864 квартиры общей площадью более 54 тысяч квадратных метров.
"Всего комфортные квартиры в жилом комплексе получат около 1,1 тысячи москвичей из восьми старых зданий. Ранее в районе уже переехали в новостройки жители семи старых домов. Всего по действующей программе реновации в новые квартиры здесь планируют переселить 23,4 тысячи горожан", – прокомментировал Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что на осмотры квартир в жилом комплексе уже приглашены жители трех домов на Коптевской улице, а также двух пятиэтажек на улицах Приорова и Большая Академическая.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что в районе Проспект Вернадского возвели дом по программе реновации на 364 квартиры.
Москва
 
 
