Ефимов рассказал о заселении дома реновации в проезде Черепановых
Ефимов рассказал о заселении дома реновации в проезде Черепановых
В проезде Черепановых на севере Москвы стартовал осмотр квартир в построенном по реновации доме, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике...
москва
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В проезде Черепановых на севере Москвы стартовал осмотр квартир в построенном по реновации доме, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Жилой комплекс (проезд Черепановых, 10) состоит из пяти корпусов. Всего в нем 864 квартиры общей площадью более 54 тысяч квадратных метров.
"Всего комфортные квартиры в жилом комплексе получат около 1,1 тысячи москвичей из восьми старых зданий. Ранее в районе уже переехали в новостройки жители семи старых домов. Всего по действующей программе реновации в новые квартиры здесь планируют переселить 23,4 тысячи горожан", – прокомментировал Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что на осмотры квартир в жилом комплексе уже приглашены жители трех домов на Коптевской улице, а также двух пятиэтажек на улицах Приорова и Большая Академическая.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что в районе Проспект Вернадского возвели дом по программе реновации на 364 квартиры.