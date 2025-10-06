Путин сделал лучшее стратегическое предложение по ДСНВ, считают в Госдуме

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал лучшее стратегическое предложение о продлении ДСНВ, от которого нельзя было отказаться президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.