Путин сделал лучшее стратегическое предложение по ДСНВ, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.10.2025
18:09 06.10.2025
Путин сделал лучшее стратегическое предложение по ДСНВ, считают в Госдуме
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
адальби шхагошев
госдума рф
2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал лучшее стратегическое предложение о продлении ДСНВ, от которого нельзя было отказаться президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщили ряд СМИ.
"Путин сделал лучшее волевое стратегическое предложение о продлении ДСНВ, от которого нельзя было отказаться. Поэтому Трамп и не отказался. Только ведущие ядерные державы способны отводить мир от пропасти и создавать основу глобальной безопасности. Это самый значимый бесконкурентный вопрос на сегодняшний день", - сказал Шхагошев.
