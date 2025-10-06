https://ria.ru/20251006/dugin-2046661762.html
Дугин сравнил выступления Путина и Трампа
александр дугин
владимир путин
дональд трамп
в мире
александр дугин, владимир путин, дональд трамп, в мире
Александр Дугин, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина можно сравнить с сериалом, в котором каждая последующая "серия" становится особенно понятна, если помнить содержание остальных, а выступления лидера США Дональда Трампа - "клипы", которые можно смотреть в отрыве от американской истории, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Я думаю, почему речи Трампа не требуют пересмотра, а Путина - требуют? Потому что Путин - это как бы сериал, каждая его речь - это следующая серия, которая становится особенно понятной, если ты помнишь содержание остальных. А выступление Трампа - это некий клип, мем, его можно смотреть совершенно в полном отрыве от американской истории… Это очень краткосрочный формат", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина
" на радио Sputnik.
Философ отметил, что российский лидер в каждом своем выступлении последовательно развертывает полноценную философию, альтернативную западной глобалистской модели.