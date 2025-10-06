Дугин сравнил выступления Путина и Трампа

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина можно сравнить с сериалом, в котором каждая последующая "серия" становится особенно понятна, если помнить содержание остальных, а выступления лидера США Дональда Трампа - "клипы", которые можно смотреть в отрыве от американской истории, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.