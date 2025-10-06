На Ставрополье в ДТП погиб четырехлетний мальчик

ПЯТИГОРСК, 6 окт – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в результате ДТП в селе Нижняя Александровка на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По предварительным данным, вечером 6 ноября 2025 года в селе Нижняя Александровка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб четырехлетний мальчик. По данному факту Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних", – сообщили в пресс-службе.
В ГИБДД Ставрополья уточнили, что 41-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля Mitsubishi, допустила наезд на ребенка, когда он пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта. В инспекции также отметили, что женщина злостным нарушителем не является.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что ребенок в связи с множеством полученных травм был доставлен в больницу уже в состоянии клинической смерти.
