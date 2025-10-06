На Ставрополье в ДТП погиб четырехлетний мальчик

«

"По предварительным данным, вечером 6 ноября 2025 года в селе Нижняя Александровка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб четырехлетний мальчик. По данному факту Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних", – сообщили в пресс-службе.